Gianni Vermeersch knap zevende in Strade Bianche, spectaculaire val houdt Pogacar niet van winst

Titelverdediger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) heeft de negentiende editie van de Strade Bianche (WorldTour) op zijn naam geschreven. Gianni Vermeersch uit Houthulst werd knap zevende.

Anders dan vorig jaar werd het een bijzonder boeiende Strade Bianche. Al vroeg in de Italiaanse gravelklassieker vormde zich een sterke vroege vlucht van tien renners. West-Vlaming Stan Dewulf was daarin de enige Belgische vertegenwoordiger, naast interessante namen als Albert Withen Philipsen, Connor Swift en Lewis Askey. De voorsprong van de tien steeg richting de vijf minuten.

In het peloton maakte UAE Team Emirates-XRG zoals verwacht de koers loodzwaar. Halfweg de cruciale strook van Monte Sante Marie, met nog tachtig kilometer te gaan, schoten er na veel werk van onder meer Florian Vermeersch en Tim Wellens nog amper vijf renners over in de favorietengroep.

Spectaculaire val

Iedereen verwachtte net als vorig jaar een soloaanval van torenhoog topfavoriet Pogacar op Monte Sante Marie, maar verrassend genoeg ging zijn uitdager Tom Pidcock als eerste versnellen. Pogacar reageerde gevat, verdapperde op zijn beurt, maar de Sloveen en de Brit kregen elkaar niet uit het wiel. Enkel vroege vluchter Swift haakte aan.

Op 50 km van de streep hing een nieuwe zege van de wereldkampioen even aan een zijden draadje. In een flauwe bocht naar links schoof hij spectaculair onderuit en belandde in de braamstruiken. Fel gehavend stapte Pogacar al snel weer op de fiets, om enkele kilometers verder weer aan te sluiten bij de sportief wachtende Pidcock. Swift had intussen de rol moeten lossen.

Vermeersch zevende

Pogacar en Pidcock bleven daarna samen tot de Sloveen tijdens een hellende grindstrook op goed achttien kilometer van de streep een beslissende versnelling plaatste. Hij reed daarna solo naar de aankomst in Siena. Pidcock finishte verdienstelijk tweede op 1:24. Tim Wellens eindigde een minuut later, net als in 2017, derde. Hij reed in de finale weg vanuit een groep achtervolgers. Gianni Vermeersch uit Houthulst werd knap zevende, Lennert Van Eetvelt negende.

Op de erelijst volgt de 26-jarige Pogacar zichzelf op. Hij won de wedstrijd ook al in 2022 en komt met drie eindzeges naast recordhouder Fabian Cancellara. De Zwitser haalde zijn overwinningen in 2008, 2012 en 2016. Net als bij Cancellara zal er nu een gravelstrook van de Strade Bianche naar Pogacar worden genoemd.