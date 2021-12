Gianni Vermeersch kijkt uit naar zijn eerste cross

Gianni Vermeersch (29) rijdt morgen in Essen zijn eerste cross van deze winter. Voor de Klerkenaar van Alpecin-Fenix ligt de focus tegenwoordig volledig op de weg, maar toch hoopt hij tot en met het BK in Lombardsijde mooie dingen te kunnen laten zien. “Maar het WK in de VS laat ik sowieso aan mij voorbijgaan.”

Hij geeft zichzelf een acht op tien voor zijn wegcampagne, Gianni Vermeersch. Daarmee overschat hij zichzelf zeker niet. Zevende in de Ronde van Vlaanderen, ereplaatsen in tal van belangrijke eendagskoersen en steunpilaar van kopman Mathieu van der Poel in de finales. “Ik heb ten opzichte van vorig jaar een heel grote stap gezet, zeker in de klassiekers”, vindt Vermeersch. “Het is alleen jammer dat ik geen zege heb behaald. Ik was er heel vaak heel erg dichtbij. Denk maar aan de Grote Prijs van Wallonië op de Citadel van Namen, waar ik me in de laatste bocht liet verrassen. Die koers had ik moeten winnen. En ook in de Tour de Vendée liep het in de sprint verkeerd. Zonde!”

Zijn derde plaats na Yves Lampaert en Mauri Vansevenant in de IJzeren Briek, onze verkiezing voor de beste West-Vlaamse profwielrenner van het seizoen, was dan ook meer dan terecht. “Daar kon ik zeker mee leven. Ik was vooral blij met de vele stemmen van de lezers. Dat motiveert me om nog meer mijn best te doen.”

3,5 weken rust

Na zijn laatste wegkoers van 2021, de Tour de Vendée op 9 oktober, laste Vermeersch een rustperiode van drie en een halve week in. “Langer dan anders, waardoor ik bij het hervatten van de trainingen merkte dat ik iets minder goed was dan de voorbije jaren. Maar het was nodig. Meestal rustte ik tussen mijn cross- en wegactiviteiten maar één week. Vorig jaar waren dat er twee, maar nu had ik nood aan een langere rustperiode. Er was daar nu ook tijd voor. Vorig jaar niet, door corona en het opschuiven van de kalender. Toch hoop ik dat ik in Essen al een deftig niveau haal. Op training voel ik dat ik weer een stap gezet heb. Bergop duw ik een tand groter en ik kan meer volume aan. Na drie dagen trainen zit ik nog niet op mijn gat, vroeger was dat wel het geval.” Pas vandaag keert Vermeersch terug uit het Spaanse Benicassim, waar hij tien dagen met zijn ploegmaats op trainingsstage vertoefde. “De focus lag op duurtrainingen voor het wegseizoen. Maar we deden ook enkele crosstrainingen. In plaats van los te rijden, hebben we op het strand twee keer aan onze techniek gewerkt. (glimlacht) Met enkele palen van een volleybalveld kom je al heel ver. We zijn daar redelijk creatief in.”

Kasseien in de Tour

Vermeersch wil na Essen ook starten in Rucphen (als hij geselecteerd wordt), Zolder, Diegem, Loenhout, Gullegem, Herentals en het BK. “Aan het WK in Amerika denk ik niet. Toen ik vroeger de Wereldbekercrossen daar reed, volgde altijd een maand waarin ik slecht reed. Voor mij is dat een te groot risico. Ik wil mijn voorjaar niet om zeep helpen.” Stiekem denkt de Klerkenaar ook al aan een Tourdebuut. “Sowieso hoop ik in 2022 opnieuw een grote ronde te rijden, maar die kasseienrit in de Tour spreekt me enorm aan. In Parijs-Roubaix heb ik dit jaar bewezen dat ik er ondanks mijn laag gewicht mijn mannetje kan staan.”