Gianni Vermeersch kijkt reikhalzend uit naar het wegseizoen: “Geen openingsweekend, wel UAE Tour”

Vorig seizoen maakte Klerkenaar Gianni Vermeersch indruk. De 29-jarige Vermeersch reed in iedere voorjaarsklassieker de finale en eindigde onder meer zevende in de Ronde van Vlaanderen en negende in de E3 Saxo Bank Classic. Dit jaar hoopt hij de hoofdvogel af te schieten.

Gianni Vermeersch staat net als vorig jaar aan de start van de UAE Tour en dus laat hij het openingsweekend links liggen. Een bewuste keuze van de renner van Alpecin-Fenix. “Ik heb nog geen competitie in de benen en wil via een rittenkoers wat koersritme opdoen”, aldus Vermeersch. “De UAE Tour is daar ideaal voor. Het is er mooi weer en je kunt er kilometers afmalen. Ik wil daar de basis leggen voor het voorjaar.” De Klerkenaar reed een ijzersterk seizoen als meesterknecht van Mathieu van der Poel. Vermeersch werkte keihard voor de ploeg en behaalde heel wat mooie resultaten. “Ik heb mij altijd erg goed gevoeld als knecht in dienst van Mathieu en daardoor kwam ik ook automatisch in de finale. Als ik de kans krijg om mijn eigen ding te doen, hoop ik om nog wat beter te presteren. Wedstrijden als Dwars door Vlaanderen zijn mij op het lijf geschreven en daar hoop ik dan ook mee te strijden voor de overwinning.”

Met of zonder Mathieu?

Mathieu van der Poel is natuurlijk dé absolute kopman bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft, maar over zijn fysieke paraatheid zijn er nog altijd heel wat vraagtekens. “Zonder Mathieu zal het natuurlijk anders koersen zijn. Dan zijn we eigenlijk meer een vrijbuitersploeg. Als Mathieu niet van de partij is, zijn de winstkansen voor de ploeg een stuk lager. Toch hebben we nog steeds een sterke ploeg met renners die ver kunnen geraken in de klassiekers.”

Vermeersch reed dit seizoen ook even in het veld. Hij kende een moeilijke start, maar werd toch nog knap vijfde op het BK. “In het begin had ik het wat moeilijk, omdat de resultaten uitbleven. In mijn eerste veldrit liep ik een blessure op en kon ik niet voluit trainen. Ook met mijn positie op de fiets was er iets niet juist, maar in de kerstperiode hebben we dat kunnen oplossen. De laatste drie veldritten had ik dat goede gevoel wel te pakken. Ik was plots een nieuwe renner. (lacht) Het BK was top. Met wat meer zelfvertrouwen zat er misschien wel een podiumplaats in.”

Met de Giro reed de 29-jarige renner van Alpecin-Fenix vorig seizoen zijn eerste grote ronde. Dit jaar hoopt hij op een selectie voor de Ronde van Frankrijk. “Iedere renner wil ooit de Tour de France gereden hebben”, klinkt het. “Het zal vooral van mezelf afhangen. Als ik in die periode kan bewijzen dat ik in vorm ben, dan hoop ik op een selectie. Is het niet zo, dan wordt het de Vuelta dit jaar. Ik ken mezelf en presteer beter als het warm is. In de Giro kwam je soms verkleumd toe. Ik heb er geen goede herinneringen aan. Ik voel wel dat mijn motor groter geworden is. Op training kan ik zwaardere blokken aan en ik hoop daar in het voorjaar de vruchten van te plukken.”

Finales rijden

Wanneer zal Vermeersch tevreden zijn op het einde van het seizoen? “Dat is een goede vraag. (lacht) Als ik in een wedstrijd waar ik mijn eigen kan doen, kan meestrijden voor de overwinning en als ik de finale kan rijden van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.” (IVDA)