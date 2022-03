Gianni Meersman is terug in zijn Parijs-Nice

Maandag is het dag op dag tien jaar geleden dat Gianni Meersman (36) in Rodez een rit in Parijs-Nice won, zijn eerste WorldTourzege. Vanaf zondag is de Ingelmunsternaar opnieuw van de partij in ‘De Koers naar de Zon’. Als ploegleider bij Alpecin-Fenix. “Dit is helemaal mijn ding.”

Hij is net thuis van de UAE Tour wanneer we hem aan de lijn krijgen. Gianni Meersman (36) heeft een succesvolle week achter de rug, bekroond met twee ritzeges voor Jasper Philipsen. De UAE Tour was de tweede WorldTourkoers uit zijn carrière. Als ploegleider welteverstaan. “Christoph Roodhooft reed en sprak met de renners. Ik zat naast hem en keek voor het parcours. Liefst 80 procent van het werk moet dan vooraf gebeuren. Alles uitpluizen, de renners een PowerPoint tonen… Ploegleider zijn is helemaal veranderd. In mijn tijd ging het er veel amateuristischer aan toe.”

Doorbraak

Meersmans volgende opdracht komt er zondag aan: Parijs-Nice, de koers waar hij tien jaar geleden zijn doorbraak kende. “Dat mag je gerust zeggen, ja. Het was mijn eerste grote zege. Mijn eerste op WorldTourniveau. Buiten een grote ronde was ritwinst in Parijs-Nice voor mij het hoogst haalbare.” En of hij zich nog veel van die bewuste 7 maart 2012 herinnert. “Heel veel zelfs nog”, glimlacht Meersman. “Toen ik bij La Française des Jeux reed, wist ik al dat ik niet traag was, maar zeker niet meer dan dat. Dat veranderde die winter, toen ik bij Lotto had getekend. Op stage deden ze daar sprinttrainingen en merkte ik: amai, ik ben niet traag. In de Algarve won ik meteen voor Van Avermaet en Breschel en kreeg ik een boost. Ik ben vervolgens twee keer een week naar Calpe getrokken en heb daar vooral aan mijn punch gewerkt. Met succes. In Parijs-Nice werd ik op een lastige aankomst meteen derde na Valverde en Gerrans. Die avond zei ploegleider Michiel Elijzen: morgen kan je winnen, want de aankomst is net iets minder steil bergop. Ik dacht: wat zegt die nu? Maar hij had gelijk. Lars Bak heeft me eerst de hele dag uit de wind gezet en in de laatste bocht wist ik al dat niemand me daar kon kloppen. Als mensen me vragen wat mijn mooiste herinnering is, geef ik niet die twee ritzeges in de Vuelta als antwoord, maar wel die dag in Parijs-Nice.”

Het verhaal van Meersman is bekend. Nadat hij eind 2016 door hartproblemen noodgedwongen zijn fiets aan de haak moest hangen, werd hij ploegleider bij de veldritploeg van Jurgen Mettepenningen. Sinds vorige zomer is hij aan de slag bij Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel. “Ik ben Jurgen enorm dankbaar voor de kans die hij me indertijd gegeven heeft. Zonder hem was ik nooit beland waar ik nu sta. Het was een heel goeie leerschool, maar het was tijd om iets te doen dat me meer ligt: het wegwielrennen. Ik vind dit enorm tof.”

Prachtige periode

Vanaf zondag maakt Meersman dus zijn opwachting in Parijs-Nice. “Ik kijk ernaar uit en hoop dat we met de ploeg enkele mooie resultaten kunnen behalen. Voor mij is een zege altijd mooier als er teamwork aan te pas komt.” Dit weekend wordt ook de Strade Bianche verreden en gaat Tirreno-Adriatico van start. “En daarna volgen Milaan-Sanremo en de Vlaamse voorjaarskoersen. Een prachtige periode voor de wielerliefhebber”, zegt Meersman. “Naar welke wedstrijd ik het meest uitkijk? Milaan-Sanremo. Dat was mijn droomkoers. Ik reed hem maar twee keer, in mijn beginperiode bij La Française des Jeux. Bij Lotto en Quick-Step is het er nooit van gekomen. In die periode was er de Ronde van Catalonië en daar kon ik ritten winnen. Ik zal nooit weten of Milaan-Sanremo iets voor mij zou zijn geweest.”