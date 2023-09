Gerben Thijssen sprint naar de zege in Omloop van het Houtland

Gerben Thijssen (Intermarché-Circus) heeft woensdag de 76e editie van de Omloop van het Houtland, met start in Eernegem en aankomst na 195,3 kilometer in Lichtervelde, gewonnen. De 25-jarige Thijssen was in een groepssprint net iets sneller dan de Nederlander Dylan Groenewegen (Jayco-Alula) en Cedric Beullens (Lotto Dstny). Arne Marit (Intermarché-Circus) legde beslag op de vierde plaats, voor de Italiaan Luca Mozzato (Arkéa-Samsic). Het is voor Thijssen zijn vierde UCI-zege van het seizoen.

Jonas Rickaert, Abram Stockman en de Nieuw-Zeelander Tom Sexton zorgden al vrij snel voor een eerste vlucht van de dag. Bij de tweede passage aan startplaats Eernegem, na 30 kilometer koers, bedroeg hun voorsprong anderhalve minuut op het peloton.

In de grote groep trokken de renners van Intermarché-Circus het hele pak even op kant en probeerden hiermee waaiers op te zetten. Het peloton brak in twee stukken uiteen maar reformeerde zich daarna opnieuw. Het tempo ging er dan wat uit en zo begonnen de drie vroege vluchters met een voorgift van 3:45 aan de befaamde kasseizone van de Lookhuisstraat.

Na 72 kilometer koers trokken Alex Colman en Louis Blouwe in de tegenaanval op de drie leiders. Rickaert, Stockman en Sexton sneden de eerste plaatselijke ronde, van negen in totaal, aan met een voorsprong van 3:25 op Colman met Blouwe en 3:45 op het peloton. Colman en Blouwe bleven een tijdlang tussen beide groepen uitzwemmen. Met nog 90 kilometer voor de boeg zagen de twee het nutteloze van hun actie in en lieten ze zich weer inlopen door het peloton.

Daarin hadden de renners van Intermarché-Circus (Gerben Thijssen), Soudal Quick-Step (Tim Merlier), Jayco-Alula (Dylan Groenewegen) en DSM-firmenich (Sam Welsford) het voortouw genomen. Bij Sexton was vooraan het beste eraf, hij liet lopen.

Rickaert en Stockman begonnen aan de vijf resterende ronden met een voorgift van vier minuten. Opnieuw werd in het peloton geprobeerd waaiers te trekken en andermaal scheurde het. Het eerste gedeelte was nog 34 renners sterk.

Op 30 kilometer van de finish was het liedje van de vroege vluchters uitgezongen. In volle finale waren er nog tal van aanvalspogingen maar uiteindelijk trok een ruime groep toch naar de eindmeet op de Markt van Lichtervelde. In de sprint was Thijssen net iets sneller dan Groenewegen.

Thijssen volgt Jasper Philipsen op op de erelijst.