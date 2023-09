Gerben Thijssen is opnieuw aan het feest en schrijft nu ook Zwevezele Koers op zijn naam

Gerben Thijssen heeft opnieuw gewonnen. Woensdag won hij de Omloop van het Houtland (1.1), vrijdag was de renner van Intermarché-Circus de sterkste in de West-Vlaamse sluitingsprijs, een profkoers op de nationale kalender over 153,5 kilometer, in Zwevezele. De 25-jarige Thijssen liet in een sprint respectievelijk Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step) en Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) achter zich.

Kopgroep van veertien

Ongeveer half koers vormde zich een kopgroep met veertien renners, met daarin onder andere Thijssen, Van Tricht, Vermeersch, Baptiste Planckaert, Jonas Rickaert, Ceriel Desal, Aaron Verwilst, de Brit Jacob Scott en de Duitser Joshua Hupperts. Die laatste was afgelopen donderdag nog de sterkste in de Grote Prijs Dokter Eugeen Roggeman in Stekene.

Spannende slotronde

Net voor het ingaan van de slotronde spatte de kopgroep uiteen. Onder meer Thijssen belandde in het tweede gedeelte. Met nog vijf kilometer voor de boeg eiste de snelle Limburger zijn plaats in de kopgroep weer op. In de daaropvolgende sprint met tien renners pakte hij de overwinning.

Eerder dit seizoen was Thijssen ook al de beste in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, de Bredene-Koksijde Classic, de Ronde van Limburg, Westrozebeke Koers en de Omloop van het Houtland.