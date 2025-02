Gerben Kuypers opent wegseizoen in Murcia en Almeria: “Wil mijn topvorm halen in april”

Voor de tweede winter op rij zag Gerben Kuypers (25) zijn veldritcampagne de mist ingaan, maar de jonge Middelkerkenaar kijkt nu al uit naar zijn tweede seizoen op de weg in dienst van WorldTour-ploeg Intermarché-Wanty. “De maand april staat in rood in mijn agenda aangestipt.”

In de winter van 2023-2024 zag Gerben Kuypers een groot deel van zijn veldritcampagne de mist ingaan door een virale infectie en ook dit seizoen kwam in december abrupt tot zijn einde. In de Wereldbekermanche op en rond de Citadel van Namen kwam Kuypers, die als veldrijder de kleuren van Charles Liégois Roastery CX verdedigt, zwaar ten val en brak hij zijn sleutelbeen. Einde veldritseizoen en dus ook geen kampioenschappen, noch het BK in Heusden-Zolder en noch het WK in Liévin. “Ik was heel goed bezig en zat in Namen op de plek waar ik wilde zitten (helemaal voorin, red.), maar toen kwam jammer genoeg die val. Het was een tegenslag, maar er viel niets tegen te doen. Na een paar dagen kwam het besef dat mijn veldritseizoen opnieuw vroegtijdig voorbij was, al kon ik me ditmaal wel optrekken aan de resultaten. In Namen streed ik zelfs mee voor een podiumplaats.” Ondanks de tegenslag volgde Kuypers het BK in Zolder en het WK in Liévin vanuit zijn zetel. “Ik had daar geen raar gevoel bij, moet ik zeggen. Soms denk ik er nog wel eens aan dat ik het WK had kunnen rijden, maar dan had ik mijn sleutelbeen twee weken vroeger moeten breken. Nu was de tijd net te kort om nog tijdig topfit te geraken en dus hebben we vlug beslist om de focus naar mijn wegcampagne te verleggen”, legt Kuypers uit.

Seizoensbegin in Murcia

In januari trok Kuypers met zijn ploegmaats uit de WorldTour al naar Spanje voor een trainingsstage. “Ik heb na mijn sleutelbeenbreuk tweeënhalve weken rust genomen, omdat ik toch niet meer wedstrijdklaar kon zijn voor Liévin. Daarna ben ik rustig op de rollen herbegonnen, wat vrij goed ging. Op 12 januari ben ik twee weken met de ploeg op stage getrokken. Ik moet zeggen: na een rustperiode is mijn conditie normaal altijd volledig weg, maar ditmaal leek het precies alsof ik niet gerust had en kon ik alle trainingen met mijn ploegmaats afwerken. Ook mijn tests waren beter dan verhoopt. Dat heeft me gerustgesteld. Ik ben goed uit mijn ingekorte veldritcampagne gekomen. Wat ik de twee weken voor de cross van Namen op training heb gedaan, neem ik sowieso mee naar het komende wegseizoen.”

Kuypers’ seizoen begint dit weekend in de Ronde van Murcia en de Clasica a Almeria, twee eendagswedstrijden op Spaanse bodem. In 2024 werkte Kuypers 28 wedstrijddagen op de weg af. Dat zullen er dit jaar een stuk meer zijn. “Over twee weken start ik ook al zeker in de Drôme Classic, een lastige eendagskoers in Frankrijk. Ik heb al eens op Veloviewer gekeken. De wedstrijd telt 180 km en 3.000 hoogtemeters, iets wat we dus moet liggen. De koers vindt plaats in de streek, de Ardèche, waar later dit seizoen het EK georganiseerd zal worden. Het zal pittig zijn, net als mijn volledige wegcampagne. Die staat niet meer louter in teken van het veldritseizoen. Ik zal meer en meer het programma van een wegrenner afwerken. Dat staat me wel aan. Deze kans, die ik van mijn ploeg krijg, mag ik niet laten liggen”, benadrukt Kuypers.

Kuypers, vorig jaar een dag drager van de bergtrui in de Ronde van Zwitserland, wordt vooral ingezet in het klimprogramma. In april wachten de Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ervoor rijdt hij al de pittige Ronde van het Baskenland, erna wacht de Ronde van Romandië. “Het is de bedoeling om in die periode top te zijn”, benadrukt Kuypers. “Ik zal niet zeggen dat mijn seizoen daar staat of valt, maar in april moet ik wel de beste versie van mezelf zijn. Dit zijn de belangrijkste wedstrijden die ik dit jaar zal afwerken. Waar mijn persoonlijke voorkeur naar uitgaat? Sowieso zal ik alles nog wat moeten ontdekken, al heb ik dat in 2024 al een beetje gedaan. Het is nu niet van moeten, maar met Paris-Camembert en de Route de Adélie zal ik ook nog twee mooie Franse eendagskoersen afwerken. Misschien moet ik op vlak van resultaten eerder daar mijn zinnen op zetten, want dat zijn wedstrijden net onder het WorldTour-niveau. Ik mag mijn eigen ambities nu niet meteen te hoog leggen.”

Geen grote ronde

Voorlopig staat er ook in 2025 geen grote ronde op het programma van Kuypers? “Maar wat niet is, kan nog komen”, geeft hij aan. “Het begint alleszins al meer te kriebelen. Een grote ronde, dat is wel drie weken koers. Het is niet te onderschatten. Om een sterkere renner te worden, zou het echter geen kwaad kunnen. Maar de Giro begint wel heel snel na de klassiekers. De Tourploeg halen is sowieso verre van evident. En de Vuelta valt net voor het veldritseizoen. (grijnst) Eigenlijk zou een grote ronde voor mij gerust in de maand juni mogen vallen.”