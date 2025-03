Gele trui Tim Merlier sprint naar tweede ritzege in Parijs-Nice

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft maandag opnieuw de overwinning op zak gestoken in de tweede rit van Parijs-Nice (WorldTour). De Europese kampioen haalde het na 183,9 km tussen Montesson en Bellegarde in een massasprint voor de Fransen Emilien Jeannière (Team TotalEnergies) en Hugo Page (Intermarché-Wanty). Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) werd zesde.

Merlier verstevigde dankzij de nieuwe zege zijn gele leiderstrui. Zondag won hij ook al de openingsrit in Le Perray-en-Yvelines. Het is zijn zesde zege van het seizoen. Eerder schoot hij ook al twee keer raak in de AlUla Tour (2.1) en won hij twee ritten in de UAE Tour (WorldTour).

Dinsdag staat er voor de renners in Parijs-Nice een ploegentijdrit op het programma. Na de start op het Circuit van Magny-Cours wachten 28,4 km tot de finish in Nevers. De 83e editie van Parijs-Nice telt in totaal acht ritten en loopt nog tot zondag.

Die overwinning in de gele trui schatte hij hoog in, zei de Europese kampioen in zijn flashreactie. “Want het is de eerste keer dat ik in de leiderstrui win, denk ik. Of ik herinner het mij toch niet meer. Dit is er eentje die me bij gaat blijven.”

Merlier kende nochtans geen ideale aanloop naar de massasprint: 45 kilometer voor de finish was hij betrokken bij een omvangrijke valpartij. “Er werd voor me gevallen. Zelf kon ik op tijd remmen, maar iemand reed van achter op me in. Daarbij brak mijn wiel. Dus moest ik veranderen van fiets.”

De voorspelde sprint kwam er, maar toch overleefde de Noorse vluchter Jonas Abrahamsen tot diep in de finale. “We moesten als ploeg eerst alleen controleren, dat was een beetje vervelend. De vlucht speelde een beetje met ons, denk ik. Ze lieten ons dichterbij komen, en reden dan weer weg. En op het einde was Abrahamsen echt sterk.”

In het klassement heeft Merlier al veertien seconden voorsprong, maar morgen/dinsdag staat zijn gele trui op het spel in de 28,4 kilometer lange ploegentijdrit vanop het autocircuit Magny-Cours. “Natuurlijk ga ik hem morgen proberen te behouden. Maar dat wordt moeilijk.”