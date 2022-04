Geen Sep Vanmarcke in Ronde van Vlaanderen, team Israel-Premier Tech geeft forfait

Israel-Premier Tech heeft de handdoek gegooid voor de 106e editie van de Ronde van Vlaanderen van komende zondag. Het team komt met Sep Vanmarcke en de Canadees Hugo Houle slechts aan twee fitte renners.

Het debacle binnen de ploeg begon al een tijdje geleden. De kopman voor de Vlaamse koersen, Sep Vanmarcke, moest al verstek geven voor de Belgische openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad. Ziek. De West-Vlaming trok daarop naar Tenerife voor een stage maar kon die maar deels afwerken zoals voorzien. Bij zijn terugkomst herviel Vanmarcke. De rentree kwam er in de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke maar die koers reed hij niet uit.

In Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen was er beterschap. In het team daarentegen viel de ene na de andere renner uit. Voor Dwars door Vlaanderen, van afgelopen woensdag, kon sportdirecteur Dirk Demol de dag voor de koers slechts vijf renners inschrijven. De dag van de wedstrijd zelf vielen Guillaume Boivin en Jenthe Biermans ook nog eens uit en werkte Israel-Premier Tech de koers af met Sep Vanmarcke, de Canadees Hugo Houle en de Australiër Taj Jones. En nu is ook laatstgenoemde uitgevallen door ziekte.

Enorm zure appel

“Ik kan een enorm lange lijst renners opnoemen die ofwel in de lappenmand liggen na val ofwel ziek in bed steken. Voor de Ronde had ik nu nog slechts twee fitte renners over. Wij hebben contact opgenomen met de organisatoren en onze situatie uitgelegd. Starten in Antwerpen is dus niet aan de orde. Hoe het nu verder moet? Uitzieken en rekenen op de jongens die stilaan uit hun revalidatie komen. Ik hoop dat we in Parijs-Roubaix terug op volle getalsterkte staan wat betreft onze ‘kasseirenners’. We moeten nu door deze enorm zure appel bijten maar hopelijk komen we sterker terug uit deze zwarte periode”, meldde sportdirecteur Dirk Demol.