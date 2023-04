Geen Giro voor Henri Vandenabeele door coronabesmetting

Dentergemnaar Henri Vandenabeele zal op 6 mei niet aan de start staan van de Giro. De 23-jarige renner van Team DSM was wel voorzien, maar testte positief op corona.

“Geen Giro voor mij door een corona-infectie”, liet Vandenabeele via Instagram weten. “Nadat ik vorig jaar al veel ziek was en mijn lichaam daar niet op reageerde zoals ik het wilde, is dat het slimste.” Hoe dan ook is het een stevige domper voor Vandenabeele, die van de Giro zijn eerste grote doel van het seizoen gemaakt had. Hij zou er in een vrijbuitersrol aan de start gestaan hebben.

Voor Vandenabeele is het ook een nieuwe tegenslag, nadat het vorig seizoen ook niet allemaal van een leien dakje liep. In zijn debuutseizoen bij de profs begon hij nog goed in de Ronde van Oman en die van Catalonië, maar geraakte hij vanaf mei op de sukkel. “Na de Ronde van Catalonië kreeg ik de griep, waarna ik in mei nog eens ziek werd”, blikte hij daar eerder in deze krant op terug. “Kort daarvoor had ik al een slecht gevoel in de Alpes Isère Tour en de Dauphiné, waarna uiteindelijk bleek dat ik een coronavirus opgelopen had. Geen covid-19, maar wel een andere ziekte. Ik hoopte nadien om via een hoogtestage nog klaar te geraken voor de Vuelta, maar toen ik daar ook nog eens covid-19 kreeg, was mijn seizoen eigenlijk helemaal verloren. Ik kreeg nooit meer het goede gevoel te pakken.”

Eerder dit seizoen reed Vandenabeele al onder meer in de Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland.