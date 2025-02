Opinie – “Het wordt voor de West-Vlaamse neoprofs niet evident om zich de komende maanden in de kijker te rijden”

Met Alex Vandenbulcke (°2001), Robin Orins (°2002), Ramses Debruyne (°2002) en Michiel Lambrecht (°2003) telt het profpeloton in 2025 vier nieuwe renners uit onze provincie. Alleen Lambrecht werkte zijn volledige termijn bij de beloften (vier jaar) niet af.

Het is een harde realiteit: het wordt voor de hierboven vermelde neoprofs niet evident om zich de komende maanden in de kijker te rijden. Sinds corona maakten slechts vier West-Vlaamse jongeren hun profdebuut bij een WorldTour-team: Mauri Vansevenant (°1999), Henri Vandenabeele (°2000), Warre Vangheluwe (°2001) en Ramses Debruyne. Vansevenant doet het goed en Vangheluwe opende vorig seizoen veelbelovend, maar Vandenabeele, als belofte nochtans twee keer op het podium van de Baby Giro, staat dit jaar bij Lotto al voor het seizoen van de waarheid. Debruyne, die als jeugdrenner een wisselend parcours aflegde, mocht een profcontract voor twee jaar bij het Alpecin-Deceuninck van de broers Roodhooft ondertekenen. Dat zegt veel. De kans is reëel dat Debruyne op termijn een prima kracht op WorldTour-niveau wordt.

Slechts twee andere West-Vlaamse neoprofs van de voorbije vijf jaar vielen al echt op. Vito Braet (°2000) werkte zichzelf op tot een vaste waarde bij WorldTour-ploeg Intermarché-Wanty, terwijl Alec Segaert (°2003) West-Vlaanderens grootste troef is. Vorige zomer behaalde de Lendeledenaar van Lotto in de tijdrit van de Renewi Tour zijn eerste WorldTour-succes. Dit jaar mogen we nog wat meer van hem verwachten. In een voorjaarsklassieker als Kuurne-Brussel-Kuurne zou Segaert al eens een dikke prijs moeten kunnen rijden en bondscoach Serge Pauwels zal hem, eind september in de Ardèche, meer dan waarschijnlijk laten opdraven op zijn eerste EK tijdrijden bij de profs. Ter info: Segaert is viervoudig (!) Europees tijdritkampioen bij de jeugd.

Had u echter ook al begrepen dat het voor onze West-Vlaamse jonkies niet gemakkelijk wordt? Sla er de uitslagen (met geboortejaren) van de jongste weken maar eens op na. Jan Christen (°2004): winst in de Trofeo Calvia op Mallorca. Paul Magnier (°2004): ritwinst in de Ster van Bessèges en tweede in de Figueira Champions Classic. Johannes Kulset (°2004): derde in de eindstand van de AlUla Tour. Matthew Brennan (°2005): tweede in de openingsrit van de Tour Down Under. Albert Withen Philipsen (°2006): vierde in een rit in de Tour Down Under. Adrià Paricas (°2006): negende in de Ronde van Murcia. Paul Seixas (°2006): vijfde in de GP La Marseillaise. Laatstgenoemde, in Frankrijk al uitgeroepen tot een ‘Franse Tourwinnaar in spe’ won negen maanden geleden Luik-Bastenaken-Luik … voor junioren en zal, in tegenstelling tot onze vier West-Vlaamse neoprofs, nooit bij de beloften gekoerst hebben. Het mag op zijn minst opmerkelijk genoemd worden.