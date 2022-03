Ganna pakt tijdritzege in Tirreno-Adriatico: “Was bijzonder gemotiveerd”

Filippo Ganna heeft zijn derde tijdritzege beet in 2022. In de UAE Tour moest hij het nog afleggen tegen Stefan Bissegger, maar in de Tirreno-Adriatico zette hij orde op zaken en won hij opnieuw. “Ik wilde, voor eigen volk in Italië, heel graag winnen”, zei hij na afloop. “Ik was dus bijzonder gemotiveerd om het goed te doen.”

“Dit is een belangrijke overwinning voor mij en de ploeg”, aldus de Ineos Grenadier. “Een rittenkoers beginnen met een overwinning doet altijd deugd, maar makkelijk was het niet. In het begin draait het nog wel soepel, maar naar het eind krijg je het in een tijdrit altijd lastig”, lachte hij. “In het eerste deel was er ook veel tegenwind, na het keerpunt probeerde ik nog wat te versnellen om er zeker van te zijn dat ik sneller zou zijn dan Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Dat lukte. Ik heb nu een mooie voorsprong in het klassement, maar morgen is weer een andere dag. Het zal een sprint worden. Het valt te zien of ik de trui kan behouden.”

Hoe dan ook denkt Ganna niet aan het eindklassement. “Ik zal de komende dagen in dienst rijden van de ploeg. Mijn doel is om Richard (Carapaz) en Richie (Porte) te ondersteunen. Ik koers hier ook met mijn verstand en wil niet al te gek doen. Binnen twee weken staat Milaan-Sanremo op het programma. Een speciale koers en ik wil daar met goede benen aan de start staan.”