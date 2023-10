Fusieplannen tussen Soudal-Quick.Step en Jumbo-Visma zijn van de baan

Er zal dan toch geen fusie komen tussen Soudal-Quick.Step en Jumbo-Visma. Volgens verschillende media is het project om de Belgische en Nederlandse wielerploeg te laten samenvloeien van de baan.

Het nieuws over een mogelijke fusie beheerst al twee weken de gesprekken in het peloton. Patrick Lefevere, teambaas van Soudal-Quick.Step, bevestigde in een column dat er werd onderhandeld en er een intentieverklaring om samen te werken was ondertekend.

Maar alle fusieplannen mogen nu dus kennelijk opnieuw de kast in. Lefevere zou met Soudal-Quick.Step een zelfstandige ploeg blijven tot 2025. Bij Jumbo-Visma zou het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon mee aan boord komen.