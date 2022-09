Freddy Maertens wonde Vuelta 45 jaar geleden: “Chapeau voor Remco!”

Remco Evenepoel (22) is de eindwinnaar van de 77ste Ronde van Spanje en de eerste Belgische laureaat van een grote ronde sinds Johan De Muynck in de Giro van 1978. De vorige Belgische eindwinnaar van de Vuelta is overigens een West-Vlaming: Freddy Maertens in 1977. “Chapeau voor Remco.”

Freddy, het is zover: Remco Evenepoel is de eerste Belgische winnaar van de Vuelta sinds Freddy Maertens. Ons land heeft er 45 jaar op moeten wachten!

Maertens: “Fantastisch, he! Ik zit daar zeker niet mee in. Remco is een goeie renner. Af en toe heeft hij zijn kapsones, maar dat zal wel verbeteren. Dat komt omdat hij nog gevoetbald heeft. Patrick (Lefevere, red.) zal dat er wel uitkrijgen.”

Hoe heb jij deze Vuelta beleefd?

Maertens: “Ik heb zoals altijd naar de koers op tv gekeken. Vooral die val van Primoz Roglic is me bijgebleven. Wat een smak was dat! Een spijtige zaak voor hem. Oké, Remco is ook gevallen, maar dat hoort erbij in de koers. Ik heb in die Vuelta van 1977 ook de tijdrit in Benidorm verloren, omdat een vrouw de straat overstak en ik op haar ben geknald. Ik kon daar toen ook niet aan doen.”

Denk je dat Roglic Evenepoel zonder die val nog had kunnen bedreigen?

Maertens: “Dat zullen we nooit weten, maar Roglic was alleszins wel beter aan het worden, net als zijn ploeg.”

We dachten vooraf dat hij de hoogte, de kilometers, de hoogtemeters en drie weken koers niet zou aankunnen. Maar het is hem allemaal gelukt”

© BELGA

Hoe hoog mogen we deze eindzege van Evenepoel inschatten?

Maertens: “Hoog. We hebben vooraf gedacht dat hij de hoogte niet zou aankunnen. Dat hij het aantal kilometer niet zou aankunnen. Dat hij de hoogtemeters niet zou aankunnen. Dat hij drie weken koersen na elkaar niet zou aankunnen. Maar het is hem allemaal gelukt. Chapeau voor Remco.”

En nu naar de Tour of toch eerst de Giro?

Maertens: “Dat weet ik niet. Dat hangt af van de mensen rondom hem. En van het parcours. Daar moeten ze zeker rekening mee houden. Neen, ik moet daar niet over beslissen. Ik laat dat over aan de ploeg en aan zijn trainer.”

Waarin is Evenepoel nu eigenlijk het sterkste: in eendagskoersen of in grote rondes?

Maertens: “In alles. Alleen in sprinten is hij geen wereldtop. Maar zelfs dat kan nog komen. Je kan daarop trainen.”

Waar eindigt dit, deze Belgische weelde?

Maertens: “Hopelijk het allerbeste: Ronde van Vlaanderen, WK, Tour… We gaan mooie jaren tegemoet”

Eind dit jaar komt er opnieuw een verkiezing van Sportman van het Jaar aan. Voor wie kies jij op dit moment: Evenepoel of Van Aert?

Maertens: “Alletwee zeker? (denkt even na) Ik schat Van Aert toch nog iets hoger in. Hij kan niet zo goed klimmen als Remco, maar voor de rest kan hij alles: sprinten, tijdrijden en de rest eigenlijk ook.”