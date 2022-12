Franse ex-geletruidrager uit Oekene wordt nieuwe CEO van Lotto Dstny

Stéphane Heulot (51) is de nieuwe CEO van Lotto Dstny. De Fransman droeg in 1996 de gele trui in de Tour de France en woont nu in… Oekene met zijn West-Vlaamse echtgenote. Een reconstructie.

Nele Dewaele (42) en Stéphane Heulot (51) leerden elkaar kennen in 2012. De Fransman was toen manager bij Saur-Sojasun, de Franse wielerploeg die hij zelf uit de grond had gestampt. Op een bepaald moment was Heulot op zoek naar een kinesitherapeut. Renner Arnaud Coyot, die een jaar later bij een auto-ongeval om het leven kwam, liet de naam van Dewaele vallen. Hij kende haar van hun periode bij Unibet, waar de West-Vlaamse uit Desselgem als manueel therapeute aan de slag was geweest. In de Ronde van de Middellandse Zee in februari 2012 zagen Dewaele en Heulot elkaar voor het eerst. Liefde op het eerste gezicht was het niet. “Al kom je binnen zo’n ploeg altijd met een aantal mensen iets beter overeen dan met anderen”, vertelde Nele in 2014 in Krant van West-Vlaanderen. “Er was wel een klik tussen ons. We hadden allebei een relatie achter de rug. Stéphane begreep me heel goed, zowel professioneel als privé.”

Zoontje Nathanaël

In 2014 beviel Dewaele van een zoontje: Nathanaël. De dag ervoor had Heulot met zijn renners nog het parcours van Parijs-Roubaix verkend. “Dat onze zoon uitgerekend tijdens de Vlaamse voorjaarsklassiekers geboren werd, kan geen toeval zijn”, vertelde Dewaele in 2014 al lachend. Heulot: “Als renner was ik meer liefhebber van het Ardense werk, maar ik ben echt van de Vlaamse wielercultuur gaan houden. De combinatie van koers en kermis leidt tot een ambiance die we in Frankrijk niet kennen. Dat Nele in Kortrijk beviel, was trouwens een meevaller. We logeerden in die periode met de ploeg in het Kennedy Hotel, zodat ik te voet naar de kraamkliniek kon wandelen.”

Het koppel woont intussen al acht jaar in Oekene. “Na ons huwelijk in oktober drong een keuze zich op: ik naar Frankrijk verhuizen of Stéphane naar België komen. Ik besliste om naar Renners te verkassen”, vertelde Dewaele eind 2014. “Maar ik vond het niet kunnen dat Nele daar weer van nul moest beginnen, dus keerden we terug”, voegde Heulot eraan toe. “Hoewel ik nog altijd Fransman ben, voel ik me intussen Vlaming. Mijn schoonmoeder heeft me opgedragen om tien woorden Nederlands per dag te leren. (grijnst) Maar daar zit ik nog ver van.” De praktijk van Dewaele ligt in Desselgem, maar wonen doen ze dus in Oekene. “Ik had nog nooit van dit dorp gehoord, maar ik vind het goed gelegen: niet ver van de Franse grens en op vier uur sta ik bij mijn familie in Renners”, vertelde Heulot in 2014.

Nog nooit had ik van Oekene gehoord, maar het is voor mij ideaal gelegen

Nu, acht jaar later, begint de Fransman aan een avontuur bij Lotto Dstny. Elke wielerliefhebber herinnert zich de beelden uit de Tour 1996, toen Heulot als Frans kampioen én geletruidrager door kniepijn wenend opgaf op de flanken van de Cormet de Roselend. Heulot was geen veelwinnaar, maar wel een degelijke renner. Zo eindigde hij drie keer in de top 20 van het eindklassement van de Tour: 20ste in 1997, 13de in 1998 en 14de in 1999.

Eind 2002 zette Heulot een punt achter zijn loopbaan. Hij werd perschef bij Saunier Duval, richtte in 2008 profploeg Besson Chaussures op en ging er als manager aan de slag. In 2010 veranderde de naam van het team in Saur-Sojasun. In 2011, 2012 en 2013 nam de ploeg deel aan de Tour. Na het opdoeken van Saur-Sojasun was hij in 2014 performance development director bij het Cannondale van Peter Sagan. Doorheen de jaren was Heulot ook actief als business coach in zowel Frankrijk als België.

Opvolger Lelangue

Vanaf 1 januari 2023 wordt de Fransman dus de nieuwe CEO van Lotto Dstny. Hij volgt John Lelangue op. De ploeg zocht iemand met een diepgaande kennis van en ervaring in de wielersport, maar moest ook bewezen vaardigheden buiten de sport bezitten. Heulot bleek de perfecte kandidaat. Hij en Lotto Dstny hebben een gedeelde visie over de manier waarop een ploeg gerund dient te worden, over talentontwikkeling en over ethiek in de sport. Hij heeft als uitdaging Lotto Dstny terug naar de WorldTour te brengen. “Ik ben vereerd om deel uit te gaan maken van deze prachtige ploeg”, vertelt Heulot. “We staan voor een uitdagende periode, maar ik ben klaar om de verantwoordelijkheid op te nemen om ons naar het volgende hoofdstuk te leiden. Net als ik heeft Lotto Dstny altijd een heel sterke focus op talentontwikkeling gehad. Daarnaast zie ik het als een belangrijke taak om het vrouwenteam de volgende stap te laten zetten. Met de steun van onze sponsors mikken we op resultaten en overwinningen. Ik ben ervan overtuigd dat we hen kunnen teruggeven wat zij aan ons geven. Al die jaren in de wielersport en al die jaren dat ik al in België woon, hebben me geleerd waar het hart van de wielersport klopt. Als algemeen manager zal ik de grootste fan van Lotto Dstny worden.”