Forza Lampaert zorgt voor een groot dorpsfeest in Ingelmunster

In Ingelmunster zijn alle ogen vandaag gericht op het Belgisch kampioenschap wielrennen, dat in buurgemeente Izegem georganiseerd wordt. Yves Lampaert is één van de kanshebbers op de titel en dat laat zijn fanclub niet onopgemerkt voorbij gaan.

Gezien de wedstrijd ook over het grondgebied Ingelmunster verloopt, heeft de supportersclub van renner Yves Lampaert de gelegenheid aangegrepen om er een groot Forza Lampaertfeest van te maken.Op het dorpsplein werd een echt feestdorp opgebouwd. De supporters verwachten heel veel van hun poulain.

Veertig medewerkers

Andy Vroman van Forza Lampaert is de drijvende kracht achter het hele gebeuren en gaf wat toelichting. “Ik geef toe dat het een hele karwei was om het marktplein om te bouwen tot een Forza Lampaertvesting”, vertelt hij. “Liefst veertig medewerkers hebben zich weten vrij te maken om alles op te bouwen en wij verwachten heel veel volk. Voor ons is dit echt een dorpskermis en wij willen de bezoekers dan ook verwennen. Niet alleen passeert de koers hier een paar keer door het centrum, maar er is veel meer dan dat. De harmonie Kunst Veredelt zorgt voor het muzikale gedeelte en voor de rest is de ruime marktplaats ingenomen door eet- en drankkraampjes. Het hoogtepunt moet er komen rond 16 uur. Maar ik zeg je nu al: mocht onze Yves hier door de Weststraat rijden met een honderdtal meter voorsprong, dan wordt het dorp gewoon gek. Alleen is het een beetje te warm vrees ik, zodat veel mensen thuis zullen blijven om aan de hitte te ontsnappen.”

Een groep jonge Fozrasupporters dacht er echter anders over. Tibo Decoopman heeft het over een unieke gelegenheid. “Wij hadden met een groepje vrienden afgesproken om hard te komen supporteren voor onze Yves. Dat daar een pintje bij hoort is zeker, maar wij drinken met mate en met maten. Wij hopen vanzelfsprekend dat onze Yves hier in zijn geboortedorp de hoofdvogel afschiet, maar dat is voorlopig nog koffiedik kijken.”

(CLY)