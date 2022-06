Forza Lampaert bouwt voor derde keer fandorp tijdens BK wielrennen in Middelkerke

Voor de derde keer bouwt de supportersclub Forza Lampaert uit Ingelmunster een fandorp tijdens het Belgisch kampioenschap wielrennen. Liefst 208 fans trekken naar Middelkerke om Yves Lampaert aan te vuren.

In 2018 trokken zes bussen naar Binche, waar Yves Lampaert de Belgische titel op de weg wegkaapte. In 2019 vulde fanclub Forza Lampaert vier bussen richting Drongen, nu houden ze halt in regio Middelkerke.

Niet gemakkelijk

Het fandorp ligt in een weide van om en bij de 100 vierkante meter aan het kruispunt van de Matrozenlaan en de Kustweg in Nieuwpoort. Van zodra het parcours bekend was, reden enkele bestuursleden het parcours af op zoek naar een geschikte locatie.

“Dit jaar was het niet gemakkelijk”, bekent Heide Vandekerckhove. “In Binche was het terrein van een oom van een van de bestuursleden. In Drongen moesten we al verder zoeken. Dit jaar vonden we pas laat een geschikt terrein. Het is voor een landbouwer of andere eigenaar niet evident om zo’n terrein open te stellen.”

Groot scherm

Zaterdag rijden bestuursleden Sarah, Christophe, Fien, Heide, Andy, Bert, Pieter, Dieter, Jens en Rik naar Middelkerke om het dorp op te bouwen. “We zorgen voor een tent, toiletten, een groot scherm, catering en drank. Zondagmorgen vertrekken er dan vier autobussen vanop de Markt van Ingelmunster naar Middelkerke.”

Tegen 11 uur komen de 208 fans van Yves Lampaert aan. “Onze jongste aanwezigen zijn 16, de oudste zijn 70-plussers. Iedereen krijgt spijs en drank. Rond 14 uur passeren de vrouwen, daarna de mannelijke beroepsrenners. Iedereen kan de wielerwedstrijd volgen op groot scherm. Rond 17.30 uur is de koers voorbij en een uur later vertrekken we per autobus terug naar huis, waar we nog iets gaan drinken in ons supporterslokaal Den Bockor. Als Yves een goed resultaat neerzet, zakt hij ook nog eens af.”

Niet echt zijn parcours

“Wie meegaat, amuseert zich. Vooral wanneer de renners voorbijrijden, is er zoveel ambiance”, vertelt Heide verder. “De mensen zijn ook dankbaar dat we zoiets organiseren. Bij mijn weten zijn we als supportersclub een unicum met een dergelijk eigen uitgebouwd dorp. Recent stond er tijdens de Ronde van België wel een fandorp opgesteld, maar dat kwam omdat men door een dorp van een deelnemende renner reed.”

“Wie er zal winnen? Een spurter! Ik hoop dat Yves weggeraakt, maar het is niet echt zijn parcours. Een gok: Arnaud De Lie van Lotto. Maar als Yves wegraakt uit het peloton, wint hij zeker!”