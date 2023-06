Forza Alec!

Wat een heerlijk aangename kennismaking werd het. Alec Segaert, dames en heren. Twintig jaar jong, Lendeledenaar, student burgerlijk ingenieur en sinds vorige week ook vice-Belgisch kampioen in het tijdrijden én op de weg.

Een visitekaartje afgeven noemt men zoiets. In zijn eerste (!) tijdrit bij de profs moest hij enkel Wout van Aert – vicewereldkampioen in die discipline in 2021 – voor zich dulden, in zijn eerste koers boven de 210 kilometer was hij enkele dagen later in de verzengende hitte de enige die Remco Evenepoel kon volgen toen die aan zijn raid richting de Belgische titel begon. Het moge ondertussen duidelijk zijn: Alec Segaert wacht een héél mooie toekomst.

Een verrassing was zijn prestatie evenwel niet. Voor wie de sportpagina’s van deze krant de afgelopen jaren geregeld doornam tenminste. Want net zoals Emma Meesseman, Julie Vanloo, Kyara Linksens en co. is Segaert nog zo’n West-Vlaamse topper wiens evolutie deze krant van jongs af aan gevolgd heeft. Vorig jaar werd Segaert na zijn Europese titel tegen de klok, zijn zilver op het WK tijdrijden en zijn winst in de Ronde van Lombardije nog met ruime voorsprong verkozen tot Belofte van het jaar in onze WestSprint-verkiezing – het was al de derde keer dat Segaert eindlaureaat werd in het West-Vlaamse regelmatigheidsklassement.

Dat Segaert ooit net als Lampie de vaandeldrager wordt van het West-Vlaamse wielrennen, staat nu al buiten kijf

Het is een zekerheid als een klok: wanneer er artikels op onze site of in onze krant verschijnen met, over of rond Yves Lampaert, kan je er prat op gaan dat het een van de meest gelezen sportstukken van de week is. En we begrijpen het ook: de sympathieke boerenzoon is een West-Vlaams sporticoon die de harten van zowat elke sport- én niet-sportminnende West-Vlamingen veroverd heeft. Zo ver staat Alec Segaert nog lang niet, maar dat hij ooit net als Lampie de vaandeldrager wordt van het West-Vlaamse wielrennen, staat nu al buiten kijf.

“Een van onze grootste talenten”, noemt Kurt Van de Wouwer, sportief manager van Lotto-Dstny, hem. “Zoveel meer dan een tijdrijder. Gemaakt voor de kasseien, maar ook op een geaccidenteerd parcours allerminst kansloos.” Het doet ons alvast watertanden.

Forza Alec!