Fietsvrienden Francky Dury en Dirk De Wolf maken zich op voor Vlaamse wielerweek: “Pogacar, dat is Mbappé en Messi samen”

Francky Dury (65) is ex-voetbalcoach, -analist en wielerliefhebber. Dirk De Wolf (62) is ex-renner, ex-ploegleider, wieleranalist en voetballiefhebber – supporter van Anderlecht en AA Gent vooral. Beiden zijn ook wielertoeristen, die al eens samen een rit over Vlaamse wegen maken. Kortom: het perfecte duo voor een vooruitblik op de Vlaamse wielerweek. Met tussendoor ook wat voetbal natuurlijk. “Ze moéten al eens een elleboogje zetten. In de koers bestaan er geen rode kaarten, hé Francky?”

Spoiler alert: binnen de vijf minuten komt in het Peloton Café van het Centrum van de Ronde van Vlaanderen een bezoeker afgestoven. “Francky… Essevee… hoe is dat toch mogelijk?” De ex-coach: “Ik heb lange tijd gezegd dat Zulte Waregem niet zou zakken, maar nu… Heb je hun programma al eens bekeken?” De enthousiasteling blijkt vooral ook een wielerfan. Hij verkondigt dan ook luid dat Wolfke “een wreed goeie coureur” was. En: “Hij kan het nogal uitleggen ook.” Dat zal ook het volgende anderhalve uur onderstreept worden. Wolfke is nauwelijks af te remmen, Dury nochtans al helemaal klaar in koerstenue kan nauwelijks in zijn wiel blijven. Dat belooft voor straks.

De Wolf: “We hebben al eens samen gefietst op Tenerife (De Wolf begeleidt er wel meer wielertoeristen, red.). Een kilometer of vijftig met onderweg wat bergskes. Maar Francky is nog een sportman, hé. Hij loopt nog veel, gaat twee-drie keer per week gaan fietsen, speelt padel…”

Dury: “Er zijn dagen dat ik eerst een uurtje ga lopen en dan nog meer dan twee uren ga mountainbiken. Ik wil nog in beweging blijven. Maar niet te heftig, het is puur amusement. Ik zit bijvoorbeeld ook niet op Strava.”

De Wolf: “Ik wel. Kijk, dit jaar zit ik toch alweer bijna aan 4.000 kilometer. Vorig jaar had ik al veel meer kilometers, maar ik heb enige tijd gesukkeld met een spierscheur. Een van 6 centimeter en ik weet niet eens waar ik ze heb opgelopen. Het is bijna voorbij, maar ik moet toch opletten. Een uurtje op de rollen gaat nog wel, maar dat is zo eentonig. Dan rij ik liever twee, drie uren buiten. Maar niet in de regen dan.”

Dury: “Een beetje regen, een beetje wind en een beetje koude zijn voor mij al een excuus om niet te gaan fietsen.”

De Wolf: (plagend) “Gij zijt met pensioen, ge hebt meer tijd dan ik, Francky. Ik nader ook mijn pensioen, maar televisie en kranten blijven mij langs alle kanten vragen als analist. En al die podcasts, tjongejonge… Gij gaat toch niet meer herbeginnen, Francky, zo’n schoon leven?”

Dury: “Genieten van het leven, hé. Maar ik volg nog veel voetbalmatchen, hoor.”

De Wolf: “Ik ging vroeger wel eens kijken naar Zulte, met de papa van Olivier Deschacht. Maar ik ben al van mijn veertiende supporter van Anderlecht. Ik heb de grote tijden meegemaakt, hé: Rensenbrink, Degryse, Scifo… Goh, ik heb Francky vervloekt toen Zulte Waregem in 2013 bijna de titel afpakte van Anderlecht!”

Dury grijnst, De Wolf is nu al niet meer te stuiten.

De Wolf: “Ik ben intussen ook supporter van AA Gent. Ik kan niet anders, mijn madam is een verschrikkelijke Buffalo. Ik ken goed Schepens, Vanhaezebrouck, Balette… We hebben zelfs een app om samen te pronostikeren op de koers. Vooral Balette is daarin ongelooflijk fanatiek. Ik heb in dat Whatsapp-groepje wel mijn naam veranderd zodat ze niet weten wie ik ben. Er zijn veel voetballisten die zot zijn van de koers. Ik ken er zelfs die voor de match nog op hun smartphone de koers zitten te volgen. De trainer wordt dan zot.”

Dury: “Ik heb de hele evolutie meegemaakt: vroeger stapte iedereen van de bus zoals de coach: strak geconcentreerd. Nu loopt iedereen met oortjes in, bezig met zijn iPhone. Iedereen doet wat hij wil, alle vrijheid voor iedereen. Weet je, ik vind koers eigenlijk heroïscher dan voetbal. Ik zag laatst nog een reportage over Tom Boonen, in die douchkes na Parijs-Roubaix… En hoe die mannen moeten trainen en zich verzorgen! Hun voeding vooral: elke halve kilo is er één te veel.”

De Wolf: “Bij Jumbo-Visma zit daar dus drie man op te kijken, hé. Ik kom ook wel eens in het oefencomplex van AA Gent, op dat vlak is het voetbal toch ook sterk geëvolueerd.”

Dury: “Je mag voetballen en wielrennen niet vergelijken. Wielrennen is een uithoudingssport, voetbal is meer techniek, explosiviteit en tactiek. Maar vandaag zijn profvoetballers ook complete atleten, hoor. Laat eens een voetballer koersen, je zal er versteld van staan.”

De Wolf: “Het mooiste voorbeeld is Gert Verheyen. Ik kan het weten, ik heb die mannen allemaal al op Tenerife gehad. Franky Van der Elst is ook goed, maar Gert is technisch sterker. Het zijn echte liefhebbers.”

Dury: “Ik kijk nu wel uit naar de koersen in die Vlaamse wielerweek. Mijn goede vriend Jacques Coussens is mede-organisator van de E3-prijs en ik volg met Carlo Lambrecht, voorzitter van Dwars door Vlaanderen en ook een vriend, in de volgwagen. Het zijn meteen mijn twee favoriete koersen. Het gaat mij vooral om de beleving, ik ben geen kenner. Je zal mij niet bezig horen over koerstactiek.”

“Ik vind koers heroïscher dan voetbal” – Francky Dury

Daarover zei Sven Vanthourenhout eerder al: “In voetbal kan een coach ingrijpen, in de koers nauwelijks.”

De Wolf: “Niet akkoord! De coureurs hebben allemaal een oortje en elke ploeg heeft zijn kapitein die een rechtstreekse lijn heeft met de ploegwagen. Een Allan Peiper kon Pogacar véél tips geven, hoor. En corrigeren. Bij Jumbo-Visma corrigeren kapiteins Van Aert of Roglic toch ook alles? Euh Francky, is dat niet net wat Zulte Waregem mist: een leider?”

Dury: “Het is wachten op Ruud Vormer, een echte ploegkapitein. Ruud bracht brains en passie.”

De Wolf: “Ze missen nog steeds Olivier Deschacht, denk ik. Jan Vertonghen is intussen ook de leider die Anderlecht nodig had.”

Dury: “We zullen ook niet te veel mogen verwachten van Ruud, zo snel gaat dat niet na een sleutelbeenbreuk. En daarvoor had hij zes maanden niet gespeeld, hé. De middenvelders van Antwerp weten volgende week ook wel die schouder eens te raken, hoor.”

De Wolf: “Wielrennen is trouwens meer dan ooit een ploegsport geworden. Wat mist Arnaud De Lie bij Lotto-Dstny in de Pro-Tourkoersen? Een goeie ploeg! Wat heeft een wereldtopper als Mathieu van der Poel al allemaal niet gedaan voor Jasper Philipsen? Dat is de kopman die in het voetbal bij 3-0 zegt: neemt gij maar die penalty! Jasper zal dat in de komende koersen niet vergeten zijn, hoor. En Remco Evenepoel is een hele grote meneer, maar weet dat hij in de Ardense klassiekers had kunnen rekenen op Mauri Vansevenant (out wegens knieoperatie, red.), al heeft die al wat koersen gewonnen en maakt hij almaar progressie. Een super middenvelder, Mauri! Wielrennen is trouwens ook heel technisch geworden: welke versnellingen, wattages, cadans, vermogen, fiets… Ik heb het daar nu ook vaak over met Remco, op stage in Spanje. Dan sturen we elkaar berichten. Maar ik vraag dan ook telkens wat ik wel en niet mag gebruiken op televisie. Alleen zo blijft onze band overeind. Alles draait om details. Bashir Abdi loopt een halve marathon in minder dan een uur: die traint hele dagen in Ethiopië, hé.”

In het wielrennen wordt alles gemeten. Dagelijks. Daarover wist José De Cauwer het volgende te vertellen: “Er zijn misschien wel meerdere Merckxen geweest, maar vroeger hadden we al die meetinstrumenten niet.”

De Wolf: “Meer Merckxen is misschien overdreven, maar het klopt wel: test de wattages van een junior of een belofte en je kent meteen zijn potentieel.”

Dury: “In het voetbal duiken ook steeds meer cijfers op. Zoveel expected goals, zoveel keer in de finale zone gekomen… Dat is bruikbaar, maar niet meer dan dat. Breed genomen weet je dat zo ook wel.”

De Wolf: (ijverig) “En je hebt nu ook de VAR, hé Francky. Die kan veel bepalen. In de koers kan je alleen eens een boete of 20 seconden straftijd krijgen omdat je te veel aan een volgwagen hebt gehangen.”

Dury: “In het voetbal kan véél afhangen van details, zoals de VAR bepaalt. Zeker nu, voor Zulte Waregem, in de laatste wedstrijden. Daarom heb ik altijd gezegd dat je eigenlijk al gered moet zijn voor de vier laatste matchen starten. Ook omdat er soms wel rare dingen gebeuren in die laatste wedstrijden. Een bal binnenkant paal, een rode kaart… Ook bovenaan trouwens. Wij verloren in 2013 de titel door twee buitenspelgoals van Standard die werden goedgekeurd. Maar nu zijn door de VAR zulke doelpunten niet meer mogelijk. Ik hoop echt dat Essevee in 1A blijft.”

De Wolf: “Francky, denk je dat Anderlecht de top 8 haalt? Stel je voor dat het seizoen voor Anderlecht gedaan is binnen vier matchen.”

Dury: “Wat ik in elk geval verstandig vond, was het inhalen van TD Jesper Fredberg en coach Brian Riemer. Zij kenden alle randverhalen niet en konden daardoor puur op het sportieve focussen. Nu staat er toch een basis. En een ploeg. Amuzu bijvoorbeeld is een wing, geen wing-back. En Slimani en Dreyer zijn wel versterkingen. Ik heb indertijd nog gebeld met Slimani, die toen bij Sporting Lissabon speelde. Het is finaal niet doorgegaan.”

De Wolf: “Francky, die Orban van Gent… Niet normaal. Dat is als een renner van 300.000 euro die drie grote koersen na elkaar wint en plots 1,5 miljoen euro waard is. Maar als ik moet kiezen: ik heb toch liever AA Gent in de top 4 dan Anderlecht in de top 8.”

Pakt Club Brugge nog die vierde plaats, Francky?

Dury: “Er is veel misgelopen onder Scott Parker, ze hebben veel tijd verloren. Ik kijk vaak naar de houding van een coach en ik zag hem vooral naar beneden kijken. En het belangrijkste blijft toch vertrouwen geven. Toen Olivier Deschacht bij ons kwam, heb ik hem meteen gezegd: bij ons zal je moeten leren drie matchen na elkaar te verliezen. Of eens 1 op 15 te halen. Want anders verdwijnt alle vertrouwen. Spurt maar eens als je in de vorige sprints telkens tweede of derde finishte.”

De Wolf: “Maar Club heeft zoveel kwaliteit, het moet toch altijd play-off 1 spelen? Waarom hebben ze eigenlijk Hoefkens ontslagen? Alsof ze bij een wielerploeg die nog geen koers heeft gewonnen meteen de ploegleider zouden ontslaan. Dat bestaat niet!”

Wat verwachten jullie van de komende Vlaamse wielerweek?

De Wolf: “De komende week komen ze elkaar weer tegen. Van Aert, Van der Poel, Pogacar en Alaphilippe. (zet al een sprint in) Dan komen ze aan de Kwaremont elk met zes ploegmaats. Als die één keer remmen aan dat piketteke, dan klinkt ‘s avonds in de bus: klootzak, stopt ermee! Ellebogen zetten! Een rode kaart bestaat niet in de koers, hé Francky. En vrienden ook niet!”

Zijn die vier namen dé mannen van de komende weken?

De Wolf: “En Van Baarle. Een ploegmaat van Van Aert, maar die kan op een helling weg zijn voor Van Aert begint.”

Dury: “Zoals Benoot in Kuurne-Brussel-Kuurne.”

De Wolf: “Maar Girmay, vorig jaar winnaar van Gent-Wevelgem, is ook een topper. Met Van Baarle goed voor twee sterren. De rest is één ster. Zoals Lampaert, Dwars door Vlaanderen kan die wel winnen. Al is Yves iemand net onder de toppers. (grinnikt) De Cauwer zei ooit tegen Lampie: win maar eens een koers! Een De Lie bijvoorbeeld kan ook de E3 winnen. Omdat dat koersen zijn van 200 kilometer, de Ronde is 260 kilometer, hé. Dat laatste uur, Waregem-Patersberg, daarvoor hebt ge nogal een moteur nodig hoor. De voorbereiding mag nu wel gedaan zijn, de toppers selecteren welke koersen ze rijden en welke niet. Maar voor Van Aert telt nu toch eigenlijk alleen maar de Ronde en Parijs-Roubaix. Maar intrinsiek blijft Pogacar de allerbeste. De Messi én Mbappé van de koers.”

Dury knikt.

De Wolf: “Pogacar kan álles. Evenepoel zal daar dicht bij komen, maar die heeft nog wat tijd nodig. Maar wat hij op zijn 23ste al gewonnen heeft… ”

Jij was al 28 toen je in 1989 jouw eerste belangrijke koers (Dwars door Vlaanderen) won.

Dury: “Dirk won een paar jaar later ook nog Luik-Bastenaken-Luik! Het is Dirk De Wolf, hé. Niet Jean-Pierre De Wolf.” (lacht)

De Wolf:(onverstoorbaar) “Wij reden toen nog alles, van de Omloop tot de Waalse Pijl. En 120 koersen per jaar. De ploegen tellen nu dertig coureurs, waardoor ze kunnen selecteren. Remco rijdt nu maar 60 koersen meer, ze gaan nu tussendoor op stage. Dan zegt De Cauwer: Pogacar is nu al zo goed en hij moet nog op hoogtestage vertrekken!”

“Denk je dat Wout graag met Mathieu naar de meet rijdt? Dat kruipt in zijn hoofd hoor” – Dirk De Wolf

Dat belooft voor de Ronde van Vlaanderen, de absolute climax van de Vlaamse wielerweek.

Dury: “Ik hoop dat Van der Poel en Van Aert vooral niet tegen elkaar gaan rijden. Vorig jaar zette Van der Poel zich in de sprint op kop en Wout kwam er niet meer aan te pas. Maar op het WK veldrijden startte Van der Poel dan weer de sprint als tweede en ging hij er tjoek over.”

De Wolf: “Dat kruipt allemaal in zijn hoofd, hoor. Denk je dat Wout graag met Van der Poel naar de meet gaat? Maar als Remco en Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik samen weg zijn, zal Remco nóg doorgaan. Dat is het verschil. Wat denk je, Francky? De zon komt erdoor, ik ga mijne vélo pakken en we gaan een toerke doen, hé.”