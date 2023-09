Ex-renner Jari Carpentier wordt mecanicien bij profploeg Lotto-Dstny: “Kans die ik niet kon laten liggen”

Voormalig wielrenner en huidig triatleet Jari Carpentier wordt vanaf 1 januari voltijds mecanicien bij de pro-continentale wielerploeg Lotto-Dstny. Hij zal dit combineren met Jari’s Bikeshop in Sint-Juliaan, waar hij vanaf 1 oktober met een online reservatiesysteem werkt.

Jari Carpentier (25) heeft er een rijkgevulde carrière op zitten als wielrenner. Hij schopte het tot de elite zonder contract, maar in 2021 stopte hij. Ook na zijn actieve carrière blijft de fiets een rode draad in zijn leven. “Vijf jaar geleden startte ik Jari’s Bikeshop op en meer dan twee jaar terug begon ik als mecanicien”, zegt Jari. “Ik begon bij Wielerteam Decock Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen, de ploeg waar ik laatst actief was. Ik volgde er toen mijn vader Jean-Marie op, die helaas overleed. Het was een emotionele stap om zijn plaats in te nemen. In het begin ging ik sporadisch mee, nu ben ik bijna elk weekend weg. Intussen zat ik dit jaar bij EFC-L&R-Van Mossel, de ploeg van Wim Feys, en ging ik enkele keren mee met Flanders-Baloise. Onlangs ging ik nog mee met die ploeg naar Parijs-Chauny. Dat was toen samen met mijn Houthulstse collega Kevin Claeys.”

Divers takenpakket

Wat doet een mecanicien allemaal in aanloop naar een wedstrijd? “We hebben een divers takenpakket. Dat is onder meer wedstrijd- en reservefietsen checken, afstellen en klaarzetten, transponders en kaderplaatjes aanbrengen, al het rollend materieel opblinken en afdrogen, de banden pompen, de fietsen op het dak zetten, nog een laatste check-up doen en dan zijn we klaar voor de start van de wedstrijd. Parijs-Chauny was mijn laatste koers voor dit seizoen. Sinds begin februari was ik bijna elk weekend weg van huis. Het is mooi geweest.”

“Ik zal soms een eind weg zijn van huis, maar alles is goed besproken”

Vanaf 1 januari start zijn nieuwe uitdaging. “Een paar maanden geleden kwam Krist Devisch naar me toe. Krist is mecanicien bij Lotto-Dstny en gaat begin mei met pensioen. Hij is een Waregemnaar, die nog samenwerkte met mijn vader bij TVH. Hij vroeg of ik hem wilde opvolgen. En zo ging de bal aan het rollen en mag ik dus vanaf 1 januari een nieuw professioneel hoofdstuk aansnijden. Ik ken naast Krist verder nog Jeroen Dingemans. Hij is head of performance. Renners als Cedric Beullens, Harm Vanhoucke en Florian Vermeersch zijn generatiegenoten tegen wie ik nog koerste in de jeugd.”

Nieuwe fietsen

Het wordt meteen een uitdagende beginperiode voor Jari. “Vanaf 1 januari is er de nieuwe fietsconstructeur. Ridley wordt ingeruild voor Orbea. Dat wordt meteen een boeiende start. Ik zal soms een eind weg zijn van huis, maar alles is goed besproken met mijn vrouw Chloé. Het zal wat zoeken zijn naar een goeie balans, maar je hebt ook lange periodes dat je vrij bent.”

Nu kan Jari zijn batterijen opladen en opnieuw meer de nadruk leggen op zijn fietsenwinkel langs de Brugseweg 75. “Er waren al geruchten dat de zaak zou stoppen, maar die hebben we meteen de kop ingedrukt. We gaan iets waar we vijf jaar keihard voor geknokt hebben niet zomaar stoppen. We zochten achter de schermen naar een oplossing om de voortzetting te garanderen. Vanaf 1 oktober schakelen we al over naar een online reservatiesysteem voor de afspraken.”

Afscheid huidige job

Jari is een bezige bij, want hij combineert alles momenteel nog met een dagtaak in de bouwsector. “Ik ben tot en met 23 december aan de slag bij K Construction aan de Oostkaai in Ieper. Daar plaats ik sandwichpanelen en trek ik de deur na twee en een half jaar dicht. Ik heb daar alle kansen gekregen die ik kon krijgen, dankzij hen heb ik ook mijn vrachtwagenrijbewijs kunnen halen. Ik ga de collega’s missen, maar deze kans kon ik niet laten liggen. Ze zijn trouwens nog steeds op zoek naar een opvolger voor mij. Ik kan het iedereen aanraden”, aldus nog Jari, die in zijn vrije tijd aan triatlon doet en aangesloten is bij TDTI (Triatlon Duatlon Team Ieper). “De vrije tijd was dit jaar wat schaars. Nu is het wat minder hectisch en ik hoop alsnog deel te nemen aan de Hel van Kasterlee op 17 december. Daarvoor zal ik de komende weken nog stevige trainingsarbeid verrichten. Vorig jaar nam ik deel aan de Crocodile Trophy in Australië. Een machtige ervaring, die ze me niet meer afpakken.”