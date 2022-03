Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl) wint 5de rit Ronde van Catalonië

Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl Team) heeft vrijdag de vijfde rit in de Ronde van Catalonië (2.UWT) op zijn naam geschreven. De 21-jarige Brit hield na 206,3 kilometer tussen La Pobla de Segur en Vilanova i la Geltru de Duitser Phil Bauhaus en Fransman Dorian Godon achter zich. Met dank aan een tussenspurt neemt de Portugees Joao Almeida (UAE Team Emirates) de leiderstrui over van de Colombiaan Nairo Quintana.

Op de vijfde dag van de Ronde van Catalonië stond een overgangsetappe op het programma, van La Pobla de Segur in de Pyreneeën terug naar Vilanova i La Geltru aan de kustlijn.

Langste etappe

Met ruim 206 kilometer de langste etappe van de week, maar niet de meest veeleisende: door de overwegend dalende finale hadden de sprinters ondanks een lastige beginfase het meeste kans. Maar dan mocht de harde wind geen roet in hun eten gooien.

Drie weinig bekende Spaanse vluchters – Urko Berrade, Joel Nicolau en Martin Gotzon – reden een groot deel van de wedstrijd voorop. In het peloton controleerde vooral het Australische Team BikeExchange-Jayco in dienst van Kaden Groves, eerder deze week nog ritwinnaar.

Quick-Step Alpha Vinyl

Ook Quick-Step Alpha Vinyl deed in de achtervolging zijn duit in het zakje in de hoop op een goeie sprint van Ethan Vernon. Achterin het peloton gaf een andere sprinter op: Juan Sebastian Molano. Ook Lotto Soudal verloor een renner, want de Brit Matthew Holmes ging niet meer van start.

De voorsprong van de drie vluchters, die lange tijd rond de vijf minuten schommelde, kreeg een flinke knauw toen de schrik op waaiers voor nervositeit zorgde in het peloton. Waaiers kwamen er uiteindelijk toch niet, en eenmaal de rust was teruggekeerd in het peloton zong het koptrio het toch uit tot twintig kilometer voor de finish.

Verwachte massasprint

Nadien waren er nog verschillende aanvalspogingen op de oplopende stroken in de finale, onder meer van Jan Bakelants (tot tweemaal toe) en olympisch kampioen Richard Carapaz. Maar de verwachte massasprint bleek niet te vermijden.

De aanloop naar de sprint werd nog ontsierd door een valpartij van Ilan Van Wilder, maar toch kon een ploegmaat van de jonge Belg Quick-Step Alpha Vinyl doen juichen: Ethan Vernon schoot overtuigend naar voren in de laatste hectometers en haalde het met duidelijke voorsprong voor de Duitser Phil Bauhaus en de Fransman Dorian Godon.

Eerste profzege

Het is de eerste profzege voor de 21-jarige Vernon, die afgelopen winter na ritwinst in de Ronde van de Toekomst op voorspraak van Mark Cavendish een plekje kreeg in de ploeg van Patrick Lefevere.

Diep in de finale had een tussenspurt nog voor een cruciale wissel gezorgd bovenaan het klassement: Joao Almeida, voor de start nog in exact dezelfde tijd als leider Nairo Quintana, graaide een belangrijke bonificatieseconde mee die hem naar de leiding doet gaan in het klassement.

Zaterdag voorlaatste etappe

Met nog twee dagen te gaan, leidt de Portugees van UAE Team Emirates nu voor twee Colombianen: Quintana is tweede op 0:01, Sergio Higuita derde op 0:07.

In de voorlaatste etappe van zaterdag krijgt het peloton van de Ronde van Catalonië 167 kilometer voor de wielen, tussen kustplaatsen Salou en Cambrils. Ondanks drie gecategoriseerde beklimmingen onderweg lijken de sprinters opnieuw behoorlijk veel kans te maken op dagwinst.