Eli Iserbyt luistert 25e verjaardag op met drie op drie in Wereldbeker

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag in het Tsjechische Tabor de derde manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden aan zijn palmares toegevoegd. De Nederlander Lars van der Haar werd tweede, voor Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck.

De man die zaterdag 25 kaarsjes uitblies boekte zo een perfect rapport van drie op drie in de Wereldbeker. Iserbyt won ook al de eerste twee manches van de veldritjaargang in de Verenigde Staten. Zowel in Waterloo als Fayetteville was hij de beste.

Hoog tempo

Quinten Hermans, afgelopen donderdag winnaar van de Kermiscross in Ardooie, stoof als eerste het veld in, Michael Vanthourenhout nam snel over. Het tempo op de harde ondergrond lag erg hoog. Op het snelle parcours bleef een omvangrijke kopgroep van ruim twintig renners lang samen.

Na 20 minuten cross ontbond Eli Iserbyt zijn duivels. Laurens Sweeck reageerde meteen waarop de man in de wit-rode leiderstrui van de Wereldbeker inhield. Dat was voor Vanthourenhout het sein om te gaan versnellen. Opnieuw moest Sweeck aan de bak om de kloof te dichten. Achter hem volgden Iserbyt, Van der Haar en Hermans. Het vijftal slaagde er uiteindelijk niet in weg te rijden en zo begon een kopgroep van vijftien man aan de drie laatste ronden.

Voorsprong van 8 seconden

Een nieuwe aanval van Iserbyt was er voor Hermans te veel aan. Sweeck, Vanthourenhout en Van der Haar pikten wel nog even aan, maar moesten uiteindelijk ook hun meerdere erkennen in Iserbyt. Die vatte de slotronde aan met een voorsprong van acht seconden op Van der Haar. Sweeck en Vanthourenhout volgden op 22 seconden. Hermans moest daar al 28 seconden goed maken. Iserbyt kwam niet meer in de problemen en boekte zo zijn derde wereldbekerzege op evenveel crossen.

Bij de vrouwen slaagt niemand er voorlopig in om de hegemonie van de Nederlandse Fem van Empel te doorbreken. In Waterloo, Fayetteville en Tabor snelde ze telkens als eerste over de finish.

Beide veldrijders verstevigen logischerwijs hun leidersplaatsen in de WB-standen.

Volgende week zondag (30 oktober) vindt alweer de vierde wereldbekermanche plaats in Maasmechelen.