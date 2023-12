Eli Iserbyt grijpt naast het podium in besneeuwde Val di Sole, Joran Wyseure knap derde

De Nederlander Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) heeft zondag de Wereldbekermanche veldrijden in het Italiaanse Val di Sole op zijn naam geschreven.

Nieuwenhuis was duidelijk de beste in de sneeuw en reed zowat van start tot finish solo aan de leiding. Hij haalde het uiteindelijk met ruime voorsprong van net iets meer dan een minuut op Niels Vandeputte en Joran Wyseure uit Roeselare. Voor Nieuwenhuis was het de derde zege van het seizoen, de eerste ooit in een WB-cross. Michael Vanthourenhout werd vierde, voor WB-leider Eli Iserbyt.