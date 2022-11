Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout tweede en derde op Koppenbergcross

Lars van der Haar heeft dinsdag de Koppenbergcross, de eerste wedstrijd van de X2O Badkamers Trofee, gewonnen. De 31-jarige Nederlander haalde het in een sprint voor Eli Iserbyt nadat Michael Vanthourenhout, die op weg leek naar de zege, helemaal instortte en uiteindelijk pas derde werd. Jens Adams werd vierde, voor de Nederlander Pim Ronhaar.

Lars van der Haar is meteen de eerste leider in de stand van de X2O Badkamers Trofee. Iserbyt is in dat klassement tweede, gevolgd door Vanthourenhout. Van der Haar won eerder dit seizoen de Trek Cup in het Amerikaanse Waterloo en de Nacht van Woerden in Nederland.

Het was Ronhaar die de kopstart nam in Melden. Onder meer Iserbyt en Van der Haar volgden netjes in zijn spoor. Iserbyt kwam als eerste de Koppenberg boven, gevolgd door Van der Haar en Thibau Nys. De jonge Nys, die ervoor koos om bij de profs aan de slag te gaan in deze Koppenbergcross, zette zich zelfs even op kop van de wedstrijd. Er vormde zich daarop een kopgroep met zes renners. Daar maakten Van der Haar, Iserbyt, Vanthourenhout, Ronhaar, Nys en Lander Loockx deel van uit.

Pech voor Iserbyt

In de derde ronde demarreerde Vanthourenhout. Nys knalde meteen naar zijn wiel maar moest met een lekke band de materiaalpost in. Uiteindelijk reformeerde de kopgroep met zes zich opnieuw half cross. Net voor het optrekken van de kasseien van de Koppenberg dikte de eerste groep aan tot negen renners met de komst van Adams, Toon Vandebosch en Gerben Kuypers. Dat was het moment voor Iserbyt om te gaan versnellen. Van der Haar counterde met nog vier ronden te rijden. Pech dan voor Iserbyt die problemen kende met de ketting en even van de fiets moest.

Na 40 minuten cross vonden de twee elkaar weer. Vanthourenhout kletste naar het tweetal Iserbyt-Van der Haar en dat drietal begon aan de voorlaatste ronde met 20 seconden voorsprong op het tweetal Adams-Ronhaar. Nys en Loockx streden voor de zesde plaats. Adams trok net voor het ingaan van de slotronde alleen op jacht naar de drie leiders maar zijn tegenreactie kwam te laat. Voorin maakten Iserbyt en Vanthourenhout het Van der Haar moeilijk. De Nederlander maakte daarop een foutje en sloeg onderuit.

Plots stil

Iserbyt werd hierdoor opgehouden en zo kreeg Vanthourenhout een gaatje. De West-Vlaming trok als eerste de slotklim van de Koppenberg op en leek op weg naar de zege. Plots viel hij echter compleet stil. Van der Haar zette daarop vol door en ging in de slotmeters op en over Vanthourenhout die zich ook nog geremonteerd zag worden door Iserbyt.

Op zaterdag 26 november staat in Kortrijk de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee op het programma