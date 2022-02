Eli en Michael waren een gouden duo in het veld

Het doek over het veldritseizoen is gevallen. Het was een seizoen waarin de West-Vlaamse crossers heel vaak aan het feest waren: Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt in het bijzonder. Een terugblik in cijfers.

43 medailles

Sven Vanthourenhout volgde op 1 augustus 2017 Rudy De Bie op als bondscoach van de Belgische crossers. De 41-jarige Beernemnaar deed het sindsdien niet onaardig op de tien internationale kampioenschappen waarin hij aan het roer stond. Zijn balans: 43 medailles, waarvan 11 keer goud, 18 keer zilver en 14 keer brons. Op een totaal van 150 medailles maakt dat een eindrapport van 28,7 procent.

€ 2.500

Joran Wyseure kroonde zich in Fayetteville tot wereldkampioen veldrijden bij de beloften door zijn Adegemse ploegmaat Emiel Verstrynge en Thibau Nys achter zich te houden. De 21-jarige Lichterveldenaar, die net als Verstrynge vanaf dinsdag prof wordt bij Alpecin-Fenix, ontving voor zijn zege een bonus van € 2.500. In totaal kwam Wyseure dit seizoen uit op een prijzenpot van € 5.750. Daarmee is hij de zesde beste belofte na Niels Vandeputte (€ 19.960), Ryan Kamp (€ 13.160), Pim Ronhaar (€ 12.565), Emiel Verstrynge (€ 9.210) en Mees Hendrikx (€ 7.730). Thibau Nys (€ 3.745) moet zich tevreden stellen met de fictieve achtste plaats. Gerben Kuypers, die andere West-Vlaamse WK-belofte, vergaarde deze winter € 1.030 aan prijzengeld.

€ 2.032

Joyce Vanderbeken blijft de laatste (2009) die erin slaagde om Sanne Cant op een BK te verslaan, maar daarmee is alles over onze dames in het veld verteld. Zelfs op haar 37ste blijft de Zwevegemse verpleegster onze beste vrouwelijke crosser. Vanderbeken won in het Slowaakse Dohnany en eindigde nog zeven keer op het podium in Slowakije, Tsjechië, Frankrijk en Spanje. Haar prijzenpot deze winter: € 2.032.

41,9 procent

Drieënveertig crossen (bij de mannen) werden het voorbije seizoen rechtstreeks op televisie uitgezonden. Achttien daarvan (of 41,9 procent) kregen een West-Vlaamse laureaat: veertien keer Eli Iserbyt en vier keer Michael Vanthourenhout. Zij wonnen samen dertien klassementscrossen: acht manches uit de Wereldbeker, drie uit de Superprestige en twee uit de X2O Badkamers Trofee. Iserbyt werd ook voor de eerste keer in zijn carrière eindwinnaar van de Wereldbeker en de Superprestige bij de profs. De X2O Badkamers Trofee won hij al twee keer. Vanthourenhout van zijn kant stond al negen keer (!) op het podium van een klassement, maar won nog nooit.

142.870 euro

Eli Iserbyt was ook op financieel vlak de grote slokop van deze winter. Met een prijzenpot van € 142.870 gaat hij Toon Aerts (€ 112.195), Michael Vanthourenhout (€ 78.015), Lars van der Haar (€ 67.600) en Quinten Hermans (€ 62.120) ruim vooraf. Dat heeft de 24-jarige kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal vooral te danken aan zijn eindzeges in de Wereldbeker (€ 30.000) en Superprestige (€ 25.000), zijn tweede plaats in de X2O Badkamers Trofee (€ 15.000) en zijn zeven overwinningen in een manche voor de Wereldbeker (telkens € 5.000). Voor de volledigheid: het gaat hier om brutobedragen en bovendien moeten de crossers zelf hun onkosten (benzine, onderhoud…) betalen. Voor Iserbyt is het qua prijzengeld duidelijk zijn strafste campagne ooit. In zijn twee vorige campagnes bij de profs tot begin 2019 reed hij het EK en WK bij de beloften vergaarde hij € 109.220 (2019-2020) en € 66.315 (2020-2021). Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat vorige winter verstoord werd door coronaperikelen en tal van crossen toen niet konden plaatsvinden. Ook Vanthourenhout heeft financieel zijn beste winter achter de rug. Zijn andere zes campagnes als volwaardig prof: 2015-2016 (€ 21.805), 2016-2017 (€ 50.435), 2017-2018 (€ 42.850), 2018-2019 (€ 45.810), 2019-2020 (€ 58.965) en 2020-2021 (€ 52.600).