Gelezen op het internet: zeg niet langer El Tractor, maar wel El Trektor. Een fijne woordspeling voor een verrassende transfer. Tim Declercq verlaat na acht jaar The Wolfpack. Volgend seizoen rijdt de Izegemnaar niet langer voor Soudal-Quick-Step, maar wel voor Lidl-Trek. Het zal even in de ogen wrijven zijn, telkens we volgend jaar de tv zullen aanzetten en El Tractor aan de kop van het wielerpeloton zien sleuren in een ietwat andere outfit.

Je hebt zo van die renners waarvan je denkt dat ze de rest van hun carrière bij dezelfde ploeg zullen blijven. Tim Declercq is zo iemand. Of beter gezegd: was zo iemand. Had iemand immers enkele maanden/jaren geleden durven voorspellen dat Declercq zijn carrière niét bij Soudal-Quick-Step zou afsluiten?

Zijn vertrek is hoe dan ook een aderlating. Voor de ploeg – die afscheid neemt van een gewillige duivel-doet-al, voor Yves Lampaert – die z’n beste maat ziet vertrekken, en voor de West-Vlaamse wielerfan – die een van West-Vlaanderen doordrenkte ploeg plots toch een pak minder West-Vlaams ziet worden.

“Voor Declercq was een transfer naar Lidl-Trek op zijn 34ste de kans van zijn leven”

“Het zal pijn doen om tegen hem te koersen”, liet Lampaert zich ontvallen. We kunnen het maar al te goed geloven. Anderzijds is het voor Declercq zelf natuurlijk dé kans van zijn leven. Op je 34ste nog een transfer kunnen maken, naar een WorldTour-ploeg die zich de komende jaren steeds meer wil gaan manifesteren dan nog, het zijn er niet veel gegeven. Declercq hoeft immers maar gewoon naar zijn broer Benjamin te kijken om te beseffen hoe snel en plots een wielercarrière voorbij kan zijn. En dan was Benjamin vorig jaar nog maar 28 jaar toen er zich geen nieuwe opportuniteit aandiende en hij dan maar boekhouder werd.

Al kadert het vertrek van Declercq bij Soudal-Quick-Step uiteraard ook in de omschakeling die de ploeg van Patrick Lefevere steeds harder aan het maken is. De inkomende transfers: Ayco Bastiaans, Antoine Huby, Luke Lamperti en Mikel Landa plus vier mannen van het Devo Team. Out: onder meer Stan Van Tricht, Fabio Jakobsen, Davide Ballerini, Mauro Schmid, Ethan Vernon, Andrea Bagioli en Jannik Steimle. Enerzijds is dat budget vrijmaken, anderzijds is dat je kern anders gaan opbouwen. De toekomst zal uitwijzen of die andere opbouw even succesvol zal blijken.