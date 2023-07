Eerbetoon op fiets Mathieu van der Poel gemaakt door bedrijf uit Ruiselede

Wielrenner Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) reed tijdens de negende etappe van de Tour de France met een fiets met op het frame een prachtige hommage aan wijlen zijn grootvader Raymond Poulidor. Het blijkt een prachtklus te zijn van het Ruiseleedse bedrijf M-Level van David Meirhaeghe, especialiseerd in lakken en fietsframes.

Heeft een helm, fietsbril of frame een speciaal tintje nodig, dan kloppen veel wielerploegen aan bij David Meirhaeghe en zijn team van M-Level. Zij zorgen al acht jaar voor een leuke touch aan tal van wielerspullen, zowel voor particulieren als professionals.

Van regenboogbrillen over groene helmen tot dus…een hommage aan Poulidor. “Als iets een persoonlijk tintje moet krijgen komen ze bij ons aankloppen”, aldus David, broer van ex-mountainbiker Filip Meirhaeghe.

“In dit geval gaf Alpecin-Deceuninck ons carte blanche om een ode aan Raymond Poulidor te maken. We zijn in het rijke fotoarchief van zijn carrière gedoken en hebben daar een mooie selectie uit gemaakt. Het gebeurt niet vaak dat we een karwei met zo’n emotionele geladenheid voor iemand mogen maken, dus hier zijn we wel trots op.”

Jasper Philipsen

Het is niet de enige klus die David voor Alpecin-Deceuninck doet. “Zo hebben we voor hen al de groene trui-fiets van drievoudig ritwinnaar Jasper Philipsen mogen lakken. Je weet op voorhand nooit of ze die fiets gaan nodig hebben, dus zijn ze op alles voorbereid en lopen de bestellingen al lang op voorhand binnen. Dan is het uiteraard extra leuk om je werk op televisie te zien.”

“Al is die hommage op het frame van Van der Poel voor ons wel buiten categorie. We hebben er al heel wat positieve reacties op gekregen. Niet van Van der Poel zelf, maar omdat wij geen sponsor zijn mogen zij daar in principe niet mee naar buiten komen. Wij mogen uiteraard wel reclame voor ons eigen werk maken.”