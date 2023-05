“Een goeie ploegleider steunt zijn renners als het slecht gaat”: portret van Klaas Lodewyck, de man die Remco helpt bij zijn roze droom

Hij was de man achter het stuur van de volgwagen, toen Remco Evenepoel dit en vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik won, en ook de Ronde van Spanje vorig jaar. Deze maand is Klaas Lodewyck (35) uit Kortemark opnieuw de ploegleider van dienst bij Soudal-Quick-Step in de Giro, waarin Evenepoel op zijn tweede zege in een grote ronde jaagt. Een portret in 12 hoofdstukken.

1. De stiel geleerd bij Rik Devoogdt

Als tweedejaarsnieuweling behoort Lodewyck bij de betere West-Vlaamse renners van zijn lichting. Zeven zeges (Woumen, Ledegem, Gistel, Beernem, Kuurne, Ettelgem en Gits) overtuigen Rik Devoogdt, ploegleider van het sterkste juniorenteam in België, Avia.

“Aan mijn overstap naar Avia heb ik geen seconde getwijfeld”, vertelt Lodewyck jaren later. “Ik kon naar ploegen waar ik een fiets kreeg, maar wilde absoluut voor Rik rijden, terwijl ik bij hem mijn fiets wel zelf moest betalen. Rik heeft een heel belangrijke invloed op mij gehad. Leren koersen in ploegverband, respect tonen voor materiaal en verzorgers… Toen ik bij Beveren 2000 belofte werd, waren er gasten die niet wisten hoe ze een waaier moesten trekken. De stiel, die heb ik bij Rik geleerd.” Als jeugdrenner werd Lodewyck vier à vijf jaar begeleid door Frederik Broché, sinds 2017 technisch directeur bij Belgian Cycling. “Hij is voor mij heel belangrijk geweest.”

Lodewyck op het PK bij de nieuwelingen. © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

2. Leerschool bij Rabobank

Zijn prima resultaten als eerstejaarsbelofte bij Beveren 2000 leveren Lodewyck een aanbod van het continentale team van Rabobank op, waar hij ploegmaat wordt van Lars Boom, Steven Kruijswijk en Tejay Van Garderen. “Eigenlijk wilde ik na mijn eerste seizoen als belofte al prof worden, maar die tussenstap naar Rabobank was niet slecht. Het was een heel goeie leerschool, omdat ik al heel wat koersen bij de profs kon rijden.”

3. De rol van Philippe Gilbert

Lodewyck maakt in 2009 zijn profdebuut bij Topsport Vlaanderen-Mercator. Op 31 maart 2010 raakt hij in de tweede rit van de Driedaagse De Panne-Koksijde voorop met Philippe Gilbert. Lodewyck haakt door pech af, maar zijn aanwezigheid gaat niet onopgemerkt voorbij. In 2011 wordt hij ploegmaat van Gilbert bij Omega Pharma-Lotto. Een wonderjaar breekt aan. “Phil is de renner van wie ik het meest leerde op vlak van training, verzorging en koersinzicht. Van hem leerde ik dat niet alleen de uren op de fiets, maar ook de uren ernaast heel belangrijk zijn. Hij leerde me ook dat je best geen onnozele inspanningen levert en op de juiste momenten naar voren moet opschuiven.”

Klaas als renner in Gent-Wevelgem in 2010. (foto Ronny Neirinck) © RONNY NEIRINCK KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

Ook zijn Nederlandse ploegleider Michiel Elijzen speelt een cruciale rol. Lodewyck in 2016: “Michiel, die in 2011 zelf net gestopt was, leerde me hoe belangrijk het was om intensief contact met je renners te hebben. Nu probeer ik zelf als ploegleider om mijn renners zo goed mogelijk bij te staan. Je moet een vriend voor hen zijn, maar dan in de hoedanigheid van ploegleider.”

4. Hartproblemen bij BMC

Eind 2011 vergezelt Lodewyck Gilbert naar BMC, waar hij vier jaar met ups en downs kent. Vooral de Giro in 2013 hakt erop in. Lodewyck moet ex-Tourwinnaar Cadel Evans aan eindwinst helpen, maar reist – zo blijkt later – met toxoplasmose naar Italië af en krijgt koorts, tot 40 graden. Lodewyck sleept zich op aandringen van Evans nog enkele dagen door Italië, maar moet na zes etappes toch opgeven. In juli 2014 krijgt hij tijdens de Ronde van Wallonië te horen dat er een probleem met zijn hart is. “Volgens dokter Pedro Brugada is de Giro 2013 negen op de tien kansen de oorzaak van de problematiek, maar zekerheid daarover is er nog niet”, vertelt Lodewyck in 2014. Een jaar later zit zijn carrière – 27 is hij dan – er al op. “Een andere keuze had ik niet”, aldus Lodewyck in 2017. “Ik moest die beslissing nemen en heb dat dan ook gedaan. (droog) En toen zijn we dus gestopt.” Zijn hartproblemen maakten van hem een andere persoon, zo geeft Lodewyck jaren later aan. “Ik ben veel harder geworden, bijvoorbeeld tegen mensen die me vroeger niet meteen iets zeiden of er wat lacherig over deden. Of dat altijd goed is, weet ik niet. Ik heb een sterker karakter gekregen. Vroeger ging ik nog eens overwegen, nu neem ik meteen een beslissing. Of het nu een goeie of slechte beslissing is, ik neem ze gewoon.”

5. Uitgaan en koken voor GVK

Het gedwongen afscheid weegt zwaar door. “Het moment dat je heel gelukkig bent en plots te horen krijgt dat het gedaan is, was een mokerslag”, vertelt Lodewyck in 2017. “Ik heb toen zes maanden geleefd zoals ik nog nooit geleefd had. Ik ben veel uitgegaan, tot vier, vijf of zelfs zes uur ’s nachts. Met veel alcohol. Heel veel zelfs. Ik was mezelf niet. Maar stap voor stap is er een klik gekomen.” Lodewyck woont even in bij collega-prof Guillaume Van Keirsbulck, die ook door een moeilijke periode gaat. “Klaas is kok van opleiding. Hij was het die voor mij kookte”, vertelt GVK later. Even denkt Lodewyck er zelfs aan om een restaurant te beginnen. “Maar finaal waren het mijn ouders die me de juiste richting uitstuurden. Het enige wat ik goed kon, was koersen. Ik zat ook nog in het wereldje en was jong, dus volgde ik in Zwitserland een opleiding en drong ik bij Jim Ochowicz van BMC tot vervelens toe aan om de job van ploegleider te krijgen. Ik vond dat de jeugdwerking bij de ploeg niet optimaal functioneerde.”

6. Debuut als ploegleider bij Development Team van BMC

Bij het BMC Development Team krijgt Lodewyck in 2016 en 2017 talenten als Pavel Sivakov, Marc Hirschi, Nathan Van Hooydonck en Jasper Philipsen onder zijn hoede. Op 26 februari 2016 maakt hij zijn debuut als ploegleider in Brussel-Opwijk. “2016 was een leerschool, omdat ik alles perfect wilde doen”, geeft Lodewyck later toe. “Door die hartproblemen moest ik de vreugde in de koers ook terugvinden. Mijn werk met die jonge gasten heeft daar enorm in geholpen. Aanvankelijk waren ze bij BMC bang dat ik een te losbandig leven leidde. Een imago dat ik als renner had opgebouwd, omdat ik geen twaalf maanden aan een stuk kon focussen.” Lodewyck eind 2017: “Zo moeilijk is het nochtans niet, ploegleider zijn. Zolang je maar koersinzicht hebt, met jonge renners kan spreken en hen kan motiveren. Toen ik bij BMC kwam, haalden we een goed niveau, maar ik wilde meer. Ik wilde dat iedereen goed reed. Als je het niveau van de ploeg opkrikt, win je sowieso meer. Kijk maar naar Quick-Step. Iedereen rijdt goed, iedereen is gemotiveerd… Zo’n omgeving wilde ik creëren en dat is gelukt. Daar ben ik het meest trots op.”

Klaas: “Ik droeg tijdens mijn carrière altijd het etiket van iemand die er met zijn pet naar gooide, maar dat klopt niet.” (foto Joke Couvreur) © JOKE COUVREUR

7. Ploegleider in de WorldTour sinds 2018

In 2018 wordt Lodewyck ploegleider bij het WorldTourteam van BMC en krijgt hij Greg Van Avermaet, Richie Porte en Rohan Dennis onder zijn hoede. Een jaar later wordt hij ploegleider bij Deceuninck-Quick-Step. “Klaas is amper 30 jaar en komt in een groep met heel veel jonge twintigers terecht. Hij voelt die gasten goed aan en kan hen helpen om door te groeien”, meldt Patrick Lefevere. Hij was het die Lodewyck twee jaar eerder al getipt had bij Jurgen Mettepenningen om ploegleider van de crossers van Pauwels Sauzen-Bingoal te worden. Lodewyck is blij met de kans. “Mijn ultieme droom is om ooit een eigen ploeg te runnen. Patrick Lefevere is mijn grote voorbeeld. Hoe ver heeft hij het niet geschopt?”, verklaart hij in 2018. “Hoe hij zijn ploeg leidt en altijd weer de juiste renners aantrekt om over een uitgebalanceerde en succesrijke kern te beschikken, dat vind ik geweldig.” Lodewyck vindt meteen zijn draai. “In dit team is de echte winnaarsmentaliteit aanwezig”, vertelt hij eind 2019. “We zijn kritisch voor onszelf. Ook ik probeer er als ploegleider zoveel mogelijk voor te doen. Ik droeg tijdens mijn carrière altijd het etiket van iemand die er met zijn pet naar gooide, maar dat klopt niet. Ik heb me altijd goed verzorgd en die mentaliteit probeer ik ook naar mijn renners over te brengen. Ik leefde 250 procent ten dienste van de ploeg en doe dat nu ook als ploegleider. Ik wil nog altijd koste wat het kost winnen.”

8. Persoonlijk aanspreekpunt van Evenepoel

Ook nieuw bij Deceuninck-Quick-Step in januari 2019: de 18-jarige Remco Evenepoel, uittredend wereldkampioen bij de junioren. Hij krijgt Lodewyck als persoonlijk aanspreekpunt toegewezen. “Remco is extreem getalenteerd”, zegt Klaas eind 2019. “Zo’n renner komt er niet elk jaar bij in het peloton, maar net nu hebben we er toevallig twee: Pogacar en Evenepoel.”

9. De val van Fabio én Remco

In augustus 2020 is Lodewyck de ploegleider tijdens de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen moet sprints winnen en Remco Evenepoel het klassement. Jakobsen komt in de eerste rit naar Katowice echter zwaar ten val en verkeert zelfs even in levensgevaar. Drie dagen later draagt Evenepoel na een groots nummer de zege aan zijn ploegmaat op door het rugnummer van Jakobsen te tonen. “Een prachtig moment”, vertelt Lodewyck in april 2021. “Eerst zit je zo diep, omdat je denkt dat je een van je renners verliest. En dan plots zoiets. Van het grootste dieptepunt naar alle stress die even van je afvalt. Pure emotie.”

Nog eens zeven dagen later komt Evenepoel tijdens de Ronde van Lombardije na een val zelf in het ravijn terecht. Lodewyck in april 2021: “Ik zat thuis voor mijn televisie. Plots was Remco weg en zag je die fiets staan. Dan weet je: dit is niet goed. Machteloos voelde ik me. Maar ik ben ervan overtuigd dat Remco zijn niveau van voor de val zal terugvinden. Waarschijnlijk wordt hij zelfs beter dan ooit. Remco heeft het potentieel en karakter om de eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds lang te worden.”

10. De mislukte eerste Giro

In mei 2021, negen maanden na de val, verschijnt Evenepoel aan de start van de Giro. Egan Bernal is topfavoriet, maar in België heerst een Remcomania. Lodewyck is ploegleider van dienst. “We houden de druk weg. Het zou ongezond zijn om dat niet te doen. Voor de buitenwereld is het afwachten, maar dat is het voor ons ook.” Evenepoel rijdt een prima openingsweek en strandt op de hoogte van San Giacomo op elf luttele seconden van de roze trui. In een vlakke rit pakt hij, na een prestigesprintje met Bernal, zelfs een bonificatieseconde. Lodewyck: “Misschien is dit wel een kleine mentale tik voor Bernal. Dat zullen we later in deze Giro zien.”

“De jonge profs zijn nu almaar jonger. Het is belangrijk dat ze af en toe hun hart kunnen luchten” Klaas Lodewyck

In de tweede Giroweek wordt duidelijk dat Evenepoel nog niet de oude is. Op de Passo Giau verliest hij 24 minuten op Bernal. Daags nadien komt hij in de afdaling van de Passo San Valentino ten val en geeft hij op. Plots worden heel wat vraagtekens bij zijn stuurmanskunsten geplaatst. Evenepoel koerst pas sinds 2017. Lodewyck: “Het was een blinde bocht en als je ziet dat ook renners als Nibali onderuit gaan, zegt dat toch iets over die bocht. Er zijn veel mensen met een grote mening. Laat ze maar hun mening hebben, wij hebben de onze. Het was een linke bocht. Punt.”

11. Het wonderjaar

Evenepoel komt sterker dan ooit terug. Op 23 april 2022 wint hij Luik-Bastenaken-Luik na een magistrale solo. “Die zege was een belangrijke bevestiging voor Remco”, benadrukt Lodewyck eind dat jaar in Het Laatste Nieuws. “Die dag toonde hij dat hij met de wereldtop kan meedoen. Sindsdien zagen we een andere Remco, iemand die onafgebroken een heel hoog niveau haalde en naast fysiek vooral ook mentaal helemaal klaar was om topkoersen naar zijn hand te zetten.” Nochtans had Lodewyck vooraf nog moeten ingrijpen. “Enkele dagen voor Luik zei hij dat hij al op de Vecquée wilde demarreren. Toen heb ik gezegd dat hij langer moest wachten. Soms moet Remco economischer koersen.”

Klaas en Remco na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar. (foto Wout Beel)

Het is het begin van een wonderjaar: Clasica San Sebastian, Ronde van Spanje, het WK op de weg en een tweede triomf in Luik. In de Vuelta is Lodewyck een van de ploegleiders. “Officieel was top vijf de ambitie, maar eigenlijk zijn we meteen gestart om te winnen. Zonder die ambitie houd je niemand scherp, alleen bleven we naar de buitenwereld toe voorzichtig. We hebben onze les uit het verleden geleerd. Ik ben supertrots dat we dit tot een goed einde brachten”, vertelt hij na afloop. Na de slotrit trekt de ploeg naar het hippe restaurant Amazonico in hartje Madrid. Lodewyck: “Rond een uur of één stond Remco op: jongens, bedankt allemaal, ik ga slapen. Ik was op dat moment niet meer zo goed. Maar hij wel, hoor. (lacht) Die ochtend was hij met ons al over het WK beginnen te praten. Het is nooit genoeg voor Remco. Hij is altijd gedreven om de beste te zijn en koersen te winnen, net zoals Lance Armstrong vroeger.”

12. En nu ook de Giro?

Na de Giro 2021 en de Vuelta 2022 is Klaas Lodewyck ook in de Giro 2023 Evenepoels ploegleider. “Remco apprecieert het dat ik eerlijk en ambitieus ben”, aldus Lodewyck eind 2022. “Ambitieus, omdat ik ook altijd naar een koers ga met één doel: het hoogst haalbare, anders laat je als ploegleider steken vallen. En eerlijk, omdat Remco en ik open praten met elkaar. Over duizend en één zaken, ook dingen die niet voor de buitenwereld bedoeld zijn. De jonge profs zijn nu almaar jonger. Het is belangrijk dat ze af en toe hun hart kunnen luchten.” Of nog belangrijker, dixit Lodewyck op 1 september 2017: “Een goeie ploegleider is iemand die veel luistert en zijn renners steunt als het slecht gaat, niet als het goed gaat.”