Edward Theuns wint Ruddervoorde Koerse in sprint met selecte kopgroep

Edward Theuns (Trek-Segafredo) heeft woensdag in het West-Vlaamse Ruddervoorde de 67ste editie van de Sint-Elooisprijs gewonnen. De 32-jarige Oost-Vlaming was in de profkoers op de nationale kalender na vijftien ronden van elk 11,1 kilometer de snelste in een sprint met tien. De Fransman Samuel Leroux werd tweede, de Nederlander David van der Poel derde.

Al kort na de start gingen Theuns en Leroux in de aanval. Dit tweetal zat ook in de vlucht die zich daarop vormde met 22 renners. Met nog twee ronden voor de boeg spatte de kopgroep uit elkaar. Joran Wyseure, David van der Poel, Sander De Pestel, Andreas Goeman, Maxime Jarnet, Samuel Leroux, Kenny Molly, Peter Schulting, Gerben Kuypers en Edward Theuns trokken met een mooie voorsprong de slotronde in en meteen werd duidelijk dat de winnaar uit dit gezelschap zou komen. In de sprint met tien toonde Theuns zich het snelst. Op de erelijst volgt hij Stan Dewulf op.