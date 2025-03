Edward Theuns knalt naar de zege in Bredene-Koksijde Classic

Edward Theuns (Lidl-Trek) heeft vrijdag de Bredene-Koksijde Classic, met start in Bredene en aankomst na 201 kilometer op de Ter Duinenlaan van Koksijde, gewonnen. De 33-jarige Gentenaar was de snelste na een sprint met vijftien renners. De Amerikaan Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) eigende zich de tweede plaats toe, voor de Nederlander Nils Eekhoff (Picnic-PostNL). De Brit Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) werd vierde. Vito Braet (Intermarché-Wanty), Florian Vermeersch (UAE Team Emirates) en Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck) eindigden op plaatsen vijf, zes en zeven.

Van bij de start lag het tempo in de wedstrijd bijzonder hoog. Toch probeerden verschillende renners een vroege uitval op touw te zetten. Na de eerste beklimming van de Kemmelberg vormde zich een kopgroep met Warre Vangheluwe, Vito Braet, Robbe Ghys, Jakob Söderqvist, Ethan Vernon, Erik Nordsaeter Resell, Aivaras Mikutis en Tim Marsman.

15 renners voorop

Net voor de passage op de poldervlakte van De Moeren, op 55 kilometer van de eindmeet, kreeg dit gezelschap versterking van Aimé De Gendt, Florian Vermeersch, Edward Theuns, Alec Segaert, Nils Eekhoff, Luke Lamperti en Alessandro Romele. De 15-koppige leidersgroep vatte de eerste van drie plaatselijke ronden, van elk 11,4 kilometer, aan met een voorgift van 45 seconden op het peloton. Daarin bepaalden vooral de renners van Wagner Bazin WB, Q36.5, Arkéa-B&B Hotels en Tudor het tempo.

De ronde daarop was die voorsprong gezakt naar 40 seconden. In de slotronde was er een hapering in de grote groep en nam Tudor het initiatief om de kloof te dichten. Daarin slaagde het peloton net niet.

Theuns van ver

In de daaropvolgende sprint met de vijftienkoppige leidersgroep ging Edward Theuns van ver aan. Lamperti trok nog naar het achterwiel van de Gentenaar maar kon hem niet meer remonteren. Theuns volgt de Italiaan Luca Mozzato op op de erelijst.