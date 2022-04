Edward Planckaert loopt bij val hersenschudding op, vrees voor sleutelbeenbreuk

Edward Planckaert is donderdag in de aanloop naar de massasprint in de vijfde etappe van de Ronde van Turkije (2.Pro) zwaar gevallen. De 27-jarige West-Vlaming liep een hersenschudding op. Dat maakte zijn team Alpecin-Fenix bekend. Er wordt ook gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

Planckaert kreeg op 800 meter van de finish van ploegmakker Jasper Philipsen een onbedoelde kwak en reed recht in de dranghekken. Naast de hersenschudding meldde Alpecin-Fenix ook dat hij pijn aan de nek, voet en het sleutelbeen had. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en daar moeten röntgenfoto’s meer duidelijkheid brengen.

Philipsen reageerde na de rit op Twitter. “Ik voel me boos over de manier waarop Edward Planckaert crashte nadat hij schitterend werk voor mij deed”, legde de sprinter uit. “Ik volgde mijn leadout Lionel Taminiaux en probeerde ruimte te maken voor Planckaert op links. Maar ik kreeg een duw van rechts en kon nergens naartoe. Ik hoop dat hij en de andere renners die vielen ‘oké’ zijn en goed herstellen.”

Ritverslag

Sam Welsford heeft donderdag de vijfde etappe van de Ronde van Turkije (2.Pro) op zijn naam gebracht. De Australiër sprintte na 186,1 km van Manisa naar Ayvalik naar de zege voor onze landgenoot Jasper Philipsen. De Nederlander Arvid de Kleijn finishte als derde. De sprint werd ontsierd door een massale valpartij in de slotkilometer. De Argentijn Eduardo Sepulveda behoudt zijn leiderstrui.

Na de klassementsrenners en klimmers op woensdag waren de sprinters opnieuw aan zet donderdag. Al geloofden twee renners in de vroege vlucht: Feritcan Samli en onze landgenoot Michiel Stockman. Maximaal verzamelde het duo een bonus van zes minuten, maar halfweg koers roerden enkele ploegen zich en de vluchters werden op 60 km bijgebeend.

Het ging er nerveus aan toe, het peloton brak in stukken door de wind, maar zou uiteindelijk opnieuw samensmelten waarna een nieuwe kopgroep werd gevormd. Andermaal met Michiel Stockman, z’n broer Abraham Stockman, Maurice Ballersted, Elchin Asadov en Batuhan Özgür. Ballersted zou het het langst standhouden, maar ook hij werd gegrepen door het peloton dat uit was op een sprint.