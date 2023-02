Edward Planckaert (28) lead-out bij Alpecin-Deceuninck: “Grote ronde is een must om sterker te worden”

Edward Planckaert (28) is aan zijn zevende campagne bij de profs begonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck rijdt volgende week de belangrijke UAE Tour. “Ik ga er opnieuw als lead-out naartoe.”

Edward Planckaert won in 2016 als derdejaarsbelofte WestSprint, het prestigieuze regelmatigheidsklassement van deze krant dat de beste jeugdwielrenners in onze provincie bekroont. Hij haalde 1.080 punten, de hoogst opgetekende score ooit in WestSprint. Na vier seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise is de 28-jarige renner uit Moen intussen aan zijn derde campagne bij Alpecin-Deceuninck bezig. Als ploegmaat van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen betwistte hij vorig jaar zelfs zijn eerste Tour.

“Voor mij was 2022 een seizoen met ups en downs”, vertelt Planckaert, die in Zwevegem opgroeide. “Na een zware val in de Ronde van Turkije kende ik een serieuze dip. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt, maar toen ik het nieuws kreeg dat ik naar de Ronde van Frankrijk mocht, heb ik me daar twee, drie maanden heel hard op gefocust. De Tour zelf is redelijk goed verlopen. Iedereen weet dat we niet met onze best mogelijk sprinttrein aan de start stonden, maar Jasper Philipsen heeft kunnen deelnemen aan elke sprint waaraan hij wilde deelnemen.”

“Zelf kan ik me intussen perfect vinden in mijn rol als vroege lead-out in de grote WorldTour-koersen. Er is een groot verschil tussen het allerhoogste niveau en de 1.1-wedstrijden. In die kleinere koersen kan ik zelf mijn prijzen bijeen rijden. Daarvoor heb ik zeker nog de ambitie. Het is dan ook de bedoeling om op het einde van dit seizoen in het kleinere werk vooral mijn eigen kans te kunnen gaan.”

“Een grote ronde staat momenteel niet op mijn planning. Neen, van de Tour lig ik niet wakker. Maar een grote ronde is een must om een betere renner te worden. Ik doe dat ook enorm graag, drie tot vier weken op stap zijn met mijn ploegmaats. De bus is dan je huis en dat deel je met je teamgenoot. Je wordt er ook sterker van. Elke dag in een grote ronde is een avontuur en een herinnering voor later.”

Eind januari begon Planckaert zijn seizoen in de GP La Marseillaise, waarna hij de vijfdaagse Ster van Bessèges betwistte. “Behalve enkele foutjes en accidentjes ben ik goed aan 2023 begonnen. De conditie is goed. Er is nog wat werk aan de winkel, maar dat is ook de bedoeling. Iedereen heeft trouwens goed getraind. Het niveau in het peloton ligt opnieuw heel hoog. Vroeger kon je koersen als Bessèges nog gebruiken om erin te komen, nu niet meer. Er wordt ook in die wedstrijden erg hard gereden. Dat is al sinds de coronabreak het geval.”

Winter in Calpe

Nadat Planckaert eind vorig seizoen met een probleem aan zijn duim kreeg af te rekenen, moest hij zijn rustperiode vroeger inzetten. “Daardoor begon ik heel vroeg opnieuw te trainen. Ik heb een heel goeie basis kunnen leggen en verbleef uiteindelijk anderhalve maand in het Spaanse Calpe, waar ik iets gehuurd heb.”

“De bedoeling is om de eerstkomende twee wedstrijden in topconditie te zijn. In de UAE Tour en Parijs-Nice moet de vorm op punt staan. Ik zal niet het programma van Jasper Philipsen afwerken. Naar de UAE Tour trekken Ramon Sinkeldam en ik als lead-outs voor onze nieuwe sprinter, Jensen Plowright. Een revelatie en een talentje.”