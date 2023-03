Dwars door Vlaanderen had de weergoden mee: massa volk aan start in Roeselare

Woensdagmiddag iets na 12 uur ging Dwars door Vlaanderen van start aan het Stationsplein in Roeselare. Bijna 250 renners begonnen er aan hun tocht van 183 km, met passage aan het kerkhof in Beveren ter ere van wereldkampioen Jean-Pierre Monseré, die hen naar de aankomststreep in Waregem bracht.

Na de helse weersomstandigheden van de laatste wedstrijden waren de weergoden de organisatoren van Dwars door Vlaanderen gunstig gezind. Een sluimerbewolking met nu en dan ferme strepen zon, aangename lentetemperaturen, bijna geen wind en het publiek dat massaal op de afspraak was in Roeselare: meer moest dat niet zijn om er een wielerfeest van te maken. Alle horecazaken in het centrum zaten van ‘s morgens vroeg al bomvol genodigden die een ontbijt achter de kiezen staken vooraleer naar de renners te gaan kijken.

De rennersbussen stonden opgesteld op de Roeselaarse Grote Markt en het Polenplein en het was er zoals ieder jaar ‘vedetten spotten’ vanop de terrassen. De renners zelf reden op een bepaald ogenblik van de Grote Markt door de Ooststraat naar het Stationsplein waar VRT-sportanker Karl Vannieuwkerke de teams voorstelde en een kort gesprek met één van de speerpunten van de ploeg had.

Ondertussen waren de wielersupporters van de Grote Markt naar het Stationsplein afgezakt en onder een massale belangstelling en begeleid door luid applaus reden de renners nog een rondje door het centrum om dan via het kerkhof van Beveren de wedstrijd officieel aan te vatten. Dit eerbetoon aan de jong overleden wereldkampioen Jempi Monseré die daar begraven ligt, werd door de Roeselarenaars zeker gewaardeerd.