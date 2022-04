Droomstart voor Pieter Vanspeybrouck

Pieter Vanspeybrouck hing in oktober op 34-jarige leeftijd zijn fiets aan de haak en werd ploegleider bij Intermarché-Wanty-Gobert. Zijn eerste voorjaar als ploegleider zal de Meulebekenaar niet snel vergeten. De Waalse formatie gooide hoge ogen en is samen met Ineos dé ploeg van het voorjaar. “Als je ziet vanwaar we komen, is het fenomenaal wat we allemaal verwezenlijkt hebben.”

Een veelwinnaar was Vanspeybrouck niet, maar in 2011 mocht hij wel eens het zegegebaar maken. De Meulebekenaar won de Sparkassen Giro, het was zijn enige zege ooit. Als ploegleider boekte hij wel al heel wat successen. De Eritreeër Biniam Girmay won op verbluffende wijze Gent-Wevelgem en werd daarmee de eerste Afrikaanse winnaar van een grote eendagskoers. Tom Devriendt verbaasde vriend en vijand door vierde te worden in Parijs-Roubaix. En veldrijder Quinten Hermans moest enkel Remco Evenepoel laten voorgaan in Luik-Bastenaken-Luik. Welke prestatie verbaasde Vanspeybrouck het meest? “Goh, dat is nu eens echt een goede vraag. (lacht) Ik had het drie keer niet verwacht, maar een overwinning in een topklassieker hadden we helemaal niet zien aankomen. We wisten natuurlijk wel dat Biniam goed was in de E3, maar normaal ging hij Gent-Wevelgem zelfs niet rijden. De euforie was enorm toen hij als eerste over de streep kwam.”

Fier

Zoveel is wel duidelijk: Vanspeybrouck voelt zich erg gelukkig in zijn nieuwe functie. “Het leven als ploegleider bevalt me goed”, knikt hij. “Het was natuurlijk wel wat aanpassen, want er komt veel meer bij kijken dan je denkt. Ik had het zelfs wat onderschat. De buitenwereld ziet enkel het sportieve en als renner had ik ook geen oog voor andere zaken. Maar de ploeg heeft mij goed geholpen. Ik ken intussen bijna alle kneepjes van het vak. We doen het ook meer dan uitstekend. Ik vind dat we misschien wel de beste ploeg waren tijdens het voorjaar. Als je ziet vanwaar we komen, is het fenomenaal wat we allemaal verwezenlijkt hebben. Ik ben erg fier op onze jongens.” Intermarché-Wanty-Gobert presteerde in elk geval boven alle verwachtingen. Dit weekend keert Girmay terug in het peloton. Hij hervat in Eschborn-Frankfurt en rijdt daarna de Giro, zijn eerste grote ronde. “Het is een koers die hem op het lijf geschreven is. Samen met Alexander Kristoff, die al vier keer kon winnen in Frankfurt, is hij onze kopman.”

Vanspeybrouck heeft trouwens een speciale band met Eschborn-Frankfurt. Hij leerde er zijn vriendin en de mama van zijn kinderen kennen. “Dat klopt. In 2016 stond ik aan de start van Eschborn-Frankfurt en mijn kamergenoot Otto Vergaerde zette me toen onder druk om Tinder te openen. Uiteindelijk pakte hij mijn gsm af en begon hij te swipen. Ik had een match met mijn huidige vriendin. Het klikte meteen en na twee weken heb ik beslist om eens een weekend naar Duitsland te gaan. Een maand later kwam zij naar België en zo is het allemaal begonnen. Ondertussen hebben we twee kinderen samen. Ik ben Otto nog steeds enorm dankbaar.” (lacht)