Dries De Bondt tweede in GP Monseré: “Twijfelde in de sprint”

“ik was in de sprint wat aan het twijfelen geslagen. Moest ik nu rechts of links sprinten. Ik zat op een gegeven wat ingesloten en dat heeft ervoor gezorgd dat ik slechts tweede kon worden”, verklaarde Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), nadat hij in de Grand Prix Jean-Pierre Monseré Arnaud De Lie voor had moeten laten gaan.

Voor De Bondt betekende het de tweede podiumplaats op zes dagen tijd. Dinsdag werd hij derde in Le Samyn. “Ik keer huiswaarts met een goed gevoel”, zegt de 30-jarige voormalige Belgische kampioen. “De conditie is heel goed. Ik weet dat ik snel kan zijn in de sprint, maar ik moet dan wel perfect zitten en vrije baan hebben. Ik kijk met vertrouwen uit naar mijn volgende wedstrijden. Dat worden de Ronde van Drenthe en de GP Denain.”

Op de Ruidenberg zat De Bondt met een plannetje in het hoofd. “Ik wou op die helling de sprong naar de leiders maken. Het zat wat vast in het peloton. Bovendien voelde ik dat Quick-Step ook iets wou proberen. Ik liet een klein bommetje vallen om te zien wat er zou gebeuren. Toen ik zag dat ze direct op mijn wiel gingen rijden, hield ik in. We bleven over met een groepje van dertig man, waarin ik Guillaume Van Keirsbulck als ploegmaat had. Hij piloteerde me naar de sprinttreinen van Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto Soudal en zo kon ik mijn sprint in de slipstream van die ploegen inzetten.”

Met zijn derde plaats in Le Samyn en zijn tweede in de GP Jean-Pierre Monseré heeft Dries De Bondt nu 27 punten achter zijn naam in het klassement van de Exterioo Cycling Cup. Net evenveel als de Fransman Hugo Hofstetter. Omdat het resultaat van de laatste wedstrijd bepalend is, mocht De Bondt het podium op om de wit-groene leiderstrui aan te trekken. De derde manche van dit regelmatigheidscriterium is de Ronde van Drenthe, volgende week zondag in het Nederlandse Hoogeveen.