Dries De Bondt sprint naar zege in Textielprijs Vichte

Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) heeft dinsdag de 91e Textielprijs in het West-Vlaamse Vichte op zijn naam gebracht. De 32-jarige De Bondt haalde het na 168,5 kilometer (of 10 ronden) in een sprint met twee van de Italiaan Andrea Raccagni (Soudal Quick-Step). Jens Reynders (Israel-Premier Tech) vervolledigde het podium van deze profkoers op de nationale kalender.

Dries De Bondt maakte samen met Andrea Raccagni, André Drege en Meindert Weulink deel uit van een kopgroep met vier renners die zich vormde net voor half koers. Dit gezelschap werkte meteen goed samen en sprokkelde een voorsprong bijeen van zowat anderhalve minuut. Vanuit het peloton kwam er een tegenreactie op vier ronden van het einde met Jonas De Schampheleire, Simon Dehairs, Alexander Richardson, Seppe De Clercq en Jens Reynders. Dit gezelschap dikte gaandeweg aan.

Met nog 33,6 kilometer of twee ronden te rijden bedroeg de voorsprong van de vierkoppige leidersgroep nog een minuut op een eerste deel van het peloton. De rest van het pak volgde op 1:20. In volle finale versnelden Dries De Bondt en Andrea Raccagni Noviero gezien bij André Drege en Meindert Weulink het beste er duidelijk af was. De Bondt en Andrea Raccagni Noviero mochten sprinten voor de zege en daarin was de renner van Alpecin-Deceuninck duidelijk de sterkste.

De Bondt volgt zichzelf op als winnaar van de Textielprijs van Vichte.