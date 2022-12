Doek valt over wielerploeg B&B hotels: ook West-Vlaamse renners slachtoffer

De renners van het procontinentale B&B Hotels hebben woensdag in een meeting te horen gekregen dat er definitief geen nieuwe ploeg komt in 2023. Donderdag komt de raad van bestuur samen, daarna worden de ontslagbrieven verstuurd. Onder meer de West-Vlamingen Eliot Lietaer, Jens Debusschere en Jordi Warlop maken deel uit van de ploeg.

De ploeg van de Fransman Jérôme Pineau koerste de voorbije seizoenen op procontinentaal niveau. Er waren grootse plannen voor 2023, met als uithangbord de stad Parijs als (niet betalende) sponsor, die wel de nodige aantrekkingskracht moest bieden voor andere grote sponsors. Heel wat namen circuleerden, maar de plannen werden nooit concreet genoeg. Ook Mark Cavendish zou deel uitmaken van de ploeg in 2023 en in de Tour zijn kans wagen om het record van 34 ritzeges te breken van Eddy Merckx.

Maar de plannen draaiden anders uit. Zo bleek de voorbije dagen. Vrijdag kregen de renners al te horen dat ze op zoek mochten gaan naar een nieuwe ploeg, maar was de hoop nog niet volledig verdwenen. Pineau had volgens onze informatie nog gesprekken op vrijdagavond, zaterdag en maandag met potentiële sponsors, al gaf hij dus wel al aan zijn profrenners aan dat ze beter op zoek gingen naar een nieuw team. In een Zoom-meeting van woensdagochtend, waarin heel wat praktische en organisatorische informatie werd gegeven, werd duidelijk gemaakt dat de ploeg totaal geen garanties, noch budget, nog getekende contracten heeft voor 2023, noch een UCI-licentie voor 2023 en ze dus al zeker geen WorldTour of procontinentaal team kan vormen. Ook de vrouwenploeg verdwijnt. Dat is 100 procent zeker voor 2023.

Donderdag volgt nog een raad van bestuur, waarna iedereen zijn ontslag zal krijgen, zowel staff, als renners. 21 renners, onder wie Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jordi Warlop moeten nu op zoek naar een nieuw team, net als een aantal renners als Mark Cavendish en Cees Bol, waarvan verwacht werd dat ze een transfer naar het team zouden maken. Omdat er nog slechts een tiental plaatsen beschikbaar zijn in de WorldTour of in pro-continentale teams voor 2023 lijkt de kans groot dat een deel van deze renners vroegtijdig met pensioen moet.