Doek valt over Minerva Cycling Team: “Krijgen financiële plaatje niet rond”

Het hing al even in de lucht en het is nu ook officieel: Minerva Cycling Team verdwijnt uit het continentale circuit. Manager Gilbert Orbie hoopt tegen 2024 met een nieuw project op de proppen te komen.

Manager Gilbert Orbie (65) ging nog ijverig op zoek naar extra sponsors, maar het mocht niet baten. Er komt geen vervolg in 2023. “We zijn als renners en staf heel dankbaar voor de steun van het Ieperse bedrijf Minerva dit seizoen. Ook na het plotse overlijden van Filip Carpentier bleven ze zich financieel engageren tot het einde van het seizoen. De hoogtepunten waren voor mij de 16 zeges en de tweede plaats van Thimo Willems in de Brussels Cycling Classic.”

25 mensen

Gilbert bleef op zoek gaan naar nieuwe sponsors. “Maar het zijn moeilijke tijden”, beseft hij. “Bovendien gaat het hier om veel geld en we zouden met de huidige stand van zaken maar tot juli of augustus kunnen doorgaan. Ik wilde uiteraard een gans seizoen garanderen en in het continentale circuit blijven”, aldus Orbie, die opnieuw aan de slag gaat als werknemer bij Minerva. “Ik ga door met mijn zoektocht en hoop in 2024 met een nieuw project te komen. Er moeten nu een 25-tal mensen op zoek naar een andere ploeg. Maar ik verneem dat er redelijk wat verzorgers en mecaniciens onderdak zijn. Met Preben Van Hecke maakte een van de ploegleiders een mooie stap naar Alpecin-Deceuninck. Dit is een teken dat we goed in beeld gereden hebben en tevreden mogen terugblikken op sportief vlak.”