Deze West-Vlamingen rijden zondag de Ronde van Vlaanderen

Zondag, hoogdag. Het is opnieuw tijd voor de Ronde van Vlaanderen. Met de start die voor het eerst sinds 2016 weer in Brugge ligt, belooft het sowieso een Ronde te worden met een West-Vlaams randje. Al zullen ook deze zestien West-Vlamingen zich in eigen provincie zeker willen laten zien.

Tim Declercq, Tim Merlier en Yves Lampaert (Soudal – Quick-Step)

Drie West-Vlamingen maken zondag de dienst uit voor Soudal – Quick-Step. Traditioneel zal Tim Declercq wel weer zijn rol spelen vroeg in de koers, terwijl Lampaert een van de mannen wordt naar wie bij de Wolfpack in de finale gekeken zal worden. “We hopen nog het tij te keren”, liet hij in de aanloop naar zondag optekenen. Ook de Belgische kampioenentrui zal zondag trouwens te spotten zijn. Doordat Casper Pedersen niet genoeg hersteld is van een infectie aan de luchtwegen, maakt Tim Merlier zijn debuut in de Ronde. Bert Van Lerberghe werd dan weer niet geselecteerd.

Sep Vanmarcke (Isreal-Premier Tech)

Vanmarcke verraste vriend en vijand met een knappe derde plaats in Gent-Wevelgem. Woensdag stapte hij voortijdig af in Dwars door Vlaanderen. Enerzijds om geen risico’s te nemen, anderzijds om fysiek klaar te zijn voor de Ronde. Dat belooft.

Jens Keukeleire (EF Easy-Post)

Voor de 34-jarige Bruggeling wordt het een speciale editie van de Ronde, nu de start opnieuw in de eigen achtertuin ligt. Keukeleire wordt zondag normaliter de wegkapitein van de Amerikaan Neilson Powless – woensdag nog derde in Dwars door Vlaanderen – en de Deen Mikkel Honoré. Met Alberto Bettiol rijdt er ook een oud-winnaar in de ploeg, al zit de Italiaan met muizenissen nadat hij woensdag forfait moest geven voor Dwars door Vlaanderen na last aan de knie.

Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck)

Alpecin-Deceuninck rekent met Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse zondag op twee West-Vlamingen om Mathieu van der Poel naar zijn derde Ronde van Vlaanderen te leiden. Vermeersch bewees vooral in Gent-Wevelgem dat hij in orde is. Mathieu van der Poel zal het graag zien, want in het duel met Pogacar en Van Aert, zal Van der Poel de Klerkenaar goed kunnen gebruiken.

Gianni Vermeersch vormt samen met Xandro Meurisse het West-Vlaamse duo bij Alpecin-Deceuninck. © DIRK WAEM BELGA

Stan Dewulf (AG2R Citroën)

Stan Dewulf is goed op dreef dit voorjaar. Zondag wordt hij dan ook één van de vooruitgeschoven pionnen bij het Franse AG2R Citroën. In de E3 en in Dwars door Vlaanderen eindigde Dewulf telkens in de top 20. Benieuwd wat het zondag wordt.

Arjen Livyns (Lotto-Dstny)

In zijn eerste jaar bij de ploeg is Livyns er meteen in geslaagd een plekje in de Ronde-ploeg te veroveren. Hij zal zich zondag evenwel dubbel moeten plooien voor de kopmannen. Bij Lotto wordt in dat opzicht vooral gekeken naar Florian Vermeersch en Frederik Frison.

Baptiste Planckaert (Intermarché-Circus-Wanty)

Ook Baptiste Planckaert mag zich opmaken voor de Ronde. De ouderdomsdeken binnen de selectie zal er in steun rijden van Biniam Girmay, vorig jaar winnaar van Gent-Wevelgem.

Piet Allegaert en Christophe Noppe (Cofidis)

Geen Jelle Wallays bij Cofidis, wel Piet Allegaert en Christophe Noppe. Allegaert reed dit seizoen al sterk in het Vlaamse openingsweekend, waar hij twaalfde werd in de Omloop en dertiende in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Guillaume Van Keirsbulck, Louis Blouwe en Ceriel Desal (Bingoal WB)

Drie West-Vlamingen in de selectie voor de Ronde bij het Waalse Bingoal. Van Keirsbulck gaf deze week al aan dat hij zal proberen om in de vroege vlucht te zitten. De kans is groot dat dat ook voor Blouwe en Desal de opdracht wordt.

Vito Braet (Team Flanders Baloise)

Eén West-Vlaming bij Team Flanders Baloise: Vito Braet rijdt in zijn tweede profseizoen voor de tweede keer de Ronde. Vorig jaar haalde hij de finish niet. Dit jaar meer succes?

