Demonstratie van Jumbo-Visma in eerste rit Parijs-Nice, Laporte pakt de zege

Wielerteam Jumbo-Visma heeft zondag de eerste etappe gedomineerd van Parijs-Nice, een Franse achtdaagse rittenkoers voor de WorldTour. De Nederlandse ploeg zorgde voor een amper geziene stunt door de wedstrijd helemaal te doen ontploffen met drie renners. De Fransman Christophe Laporte kreeg uiteindelijk de zege cadeau van ploegmaats Primoz Roglic (tweede) en Wout van Aert (derde), en is uiteraard meteen ook de eerste klassementsleider.

De tachtigste editie van de ‘Koers naar de Zon’ ging dit jaar van start in Mantes-la-Ville, waar 160 kilometer later weer werd gefinisht. De rit werd gekleurd door twee ontsnappingen, met tussenin veel nervositeit door het risico op waaiers. Aimé De Gendt en de Brit Matthew Holmes reden in de eerste wedstrijdhelft aan de leiding, Frederik Frison deed dat in de finale samen met de Fransman Alexis Gougeard en de Kazak Yevgeniy Fedorov. In het peloton waren het de ploegmaats van Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen die de achtervolging leidden, in de hoop op een massasprint.

Lange tijd leek het een weinig aantrekkelijke etappe te gaan worden, maar uiteindelijk ontplofte het toch in de finale, door een amper geziene stroomstoot van Team Jumbo-Visma. Die neutraliseerde de tweede vlucht, waarna Wout van Aert en Christophe Laporte samen met klassementskopman Primoz Roglic op de laatste helling van de dag het peloton helemaal dynamiteerden. Florian Sénéchal drong nog lange tijd aan, maar ook hij moest uiteindelijk passen, en zo kwam het trio van Jumbo-Visma met voorsprong over de top. De drie ploegmaats vonden elkaar nadien uiteraard prima, en bouwden in de slotkilometers hun voorsprong uit tot ruim twintig seconden.

Laporte, die op de helling het gros van het werk had gedaan, kreeg uiteindelijk de zege cadeau. Roglic (tweede) en Belgisch kampioen Van Aert (derde) juichten uiteraard mee met hun 29-jarige ploegmaat, die zijn eerste zege boekte voor zijn nieuwe ploeg. Nooit eerder kon Laporte een overwinning pakken op WorldTour-niveau. Pierre Latour was de eerste niet-renner van Jumbo-Visma op plaats vier, op 0:19. Nog eens drie seconden later won Mads Pedersen de sprint van het eerste peloton. Philipsen werd daarin negende en Jasper Stuyven elfde.

In de stand heeft Laporte door de bonificaties een voorsprong van vier seconden op Roglic en zes op Van Aert. Latour volgt op 0:29, de rest van het peloton heeft al meer dan een halve minuut achterstand. Parijs-Nice eindigt komende zondag. De tweede etappe van maandag, tussen Auffargis en Orléans, is 159 kilometer lang en zo goed als biljartvlak.