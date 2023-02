Debusschere richt eenmansploeg op en gaat door tot BK: “Parcours was laatste duwtje in de rug”

Jens Debusschere gaat dan toch nog door als profrenner. Het is te zeggen: nadat de Waregemnaar na het stopzetten van B&B Hotels geen nieuwe ploeg vond, richtte Debusschere met Yaro-Belisol een eenmansploeg op. Zijn doel is nu om door te gaan tot aan het BK in Izegem.

“De laatste weken waren enorm druk”, vertelt Debusschere. Dat hoeft niet te verbazen, want na de onzekerheid over de toekomst van B&B, het uiteindelijke einde van de Franse ploeg en de vruchteloze zoektocht naar een nieuwe ploeg, werkte Debusschere de afgelopen maanden volop aan een nieuw plan, een plan dat hij eind vorige week uit de doeken deed.

Zo besloot Debusschere een éénmansploeg op te richten. Op die manier hoeft hij nog niet op wielerpensioen, maar kan hij nog deelnemen aan – zij het wel – kleinere koersen. Dit alles evenwel met één groot doel: “Klaar zijn voor het BK in Izegem op 25 juni.” Debusschere kwam op het idee door veldrijder Jens Adams. “Ik zag hem deze winter rijden in zijn trui van Chocovit en zo begon het idee te rijpen om iets gelijkaardig te doen. Er waren in het verleden nog voorbeelden van eenmansploegen, maar aangezien Jens voorin meecrosste viel het me net iets meer op.”

Afscheid in Izegem

Nochtans ging Debusschere niet meteen overstag. Pas toen het parcours van het BK bekendgemaakt werd, was hij helemaal overtuigd. “Dat parcours was het laatste duwtje in de rug om het toch te gaan proberen”, aldus Debusschere. “Het parcours is gelijkaardig aan dat van Gent-Wevelgem, mijn favoriete koers. Daarom wilde ik er per se nog bijzijn. Klassiekers kan ik niet meer rijden, het BK, in eigen streek dan nog, wel. Het zou dan ook de perfecte plek zijn om mijn afscheid te vieren.”

Naast de twee hoofdsponsors Yaro en Belisol vond Debusschere – die in 2014 Belgsich kampioen werd in Wielsbeke – met Appelmans, ’t Misverstand en Verleyzen bandencentrale ook nog drie kleinere partners. Het zorgt ervoor dat Debusschere de komende maanden zorgeloos zal kunnen koersen. Via onder meer Stekene Koerst, een meerdaagse mountainbikewedstrijd in Kroatië, de GP Maarten Wynants, de GP Vermarc en Gullegem Koerse wil Debusschere zich klaarstomen voor zijn laatste kunstje in Izegem. Leuk detail: Soudal Quick-Step-renner Tim Declercq is de trainer van Debusschere.