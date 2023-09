De zon was van de partij op Koolskamp Koers

Een zonovergoten 107de editie van het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp. Heel wat belangstellenden, zowel koersliefhebbers als mensen die er een uitstap van maakten en het gezelschap opzochten van familie, vrienden van weleer en veel mensen die van de koers een jaarlijkse daguitstap maken.

De tijd dat in de regio de fabrieken leegliepen en de Koolskampse straten en herbergen vol is evenwel voorbij. Toch hoorden we tevredenheid over de opkomst bij de leden van het Sportcomité. Toen de aanwezigheid nog betalend was kon een schatting gemakkelijker worden. Nu houdt men het bij een paar duizend.

Koolskamp is niet alleen koes, maar ook een pint, een droogvis of een hotdog. De schaarse herbergen deden goede zaken en de gelegenheidskramen genoten mee van het goede weer. Niet alleen in Koolskamp maar ook in Pittem pikte men een graantje mee.

De bookmakers waren ook nu weer prominent aanwezig. “Kiezen voor een spurter loont niet want ze staan allemaal zeer laag genoteerd”, zei een ontgoochelde wedder die zijn geld op zak hield. “Dertig euro op Philipsen aan drie leverde voor een vroege bezoeker wel een aardige winst op.”

De hoogdag van de spurt

Het publiek kreeg een traditioneel koersverloop met een ontsnapping en een koninklijke sprint met Jasper Philipsen als heerser voor twee Nederlanders die net geen kampioen van Vlaanderen werden. De speaker van dienst gaf aan voorzitter Paul Haspeslagh per abuus de titel van burgemeester. Burgemeester Callens moest voor het eerst verstek geven en sportschepen Terry Callens nam de gemeentelijk plichtplegingen waar, samen met kunstenaar Marc Vanhecke., Deze laatste genoot bijval voor zijn uniek kunstwerk voor de winnaar die ook een fietsje, een Foxider, van Ardooise makelij meenam.

De Leeuwentrui is hier een trui voor één dag. “Spijtig dat we deze mooie trui nooit zien in het wielermilieu”, was de opmerking van een overtuigde Vlaming die luidkeels de Vlaamse Leeuw meezong want dat is het sluitstuk van Koolskamp Koers.