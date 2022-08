De generatie Evenepoel

Na een alweer indrukwekkende solo van 45 kilometer heeft Remco Evenepoel, 22 jaar jong, afgelopen weekend in San Sebastian zijn zesde WorldTourzege uit zijn carrière behaald. Een etappe en de eindzege in de Ronde van Polen, een tijdrit in de Ronde van Zwitserland, Luik-Bastenaken-Luik en nu dus zijn tweede Clasica San Sebastian. Met daarnaast ook een Belgische en een Europese titel in het tijdrijden, een bronzen medaille op het WK tijdrijden in Brugge en maar liefst acht eindzeges (!) in kleinere rittenkoersen mogen de eerste vier seizoenen van de Vlaams-Brabander tussen de grote jongens meer dan geslaagd genoemd worden. Over twee weken zullen de verwachtingen andermaal hooggespannen staan als Evenepoel in Utrecht aan de start van de Vuelta verschijnt.

Terwijl Evenepoel (°2000) al sinds zijn 18de voor de troepen van Patrick Lefevere uitkomt, hebben vier West-Vlaamse generatiegenoten een totaal andere weg afgelegd. Henri Vandenabeele (°2000) was Evenepoels ploegmaat in de Belgische selectie op het succesvolle WK voor junioren in 2018 in Innsbrück en Vito Braet (°1999) en Louis Blouwe (°1999) waren het jaar ervoor zijn ploegmaats bij Forte Young Cycling.

Zij en Cériel Desal (°1999) hadden en hebben echter meer tijd nodig om door te groeien tot de renners die ze ooit misschien zullen worden.

We moeten onze renners van 1999 en 2000 niet met generatiegenoot Remco Evenepoel vergelijken

Hen vergelijken met Evenepoel heeft dan ook geen enkel nut. Elk van hen zoekt momenteel zijn eigen weg. Vandenabeele toonde de voorbije twee zomers zijn onmiskenbaar talent voor het hooggebergte door in de o zo prestigieuze Baby Giro telkens op het podium te eindigen en durfde het dit jaar al aan om in de hoog aangeschreven Ronde van Catalonië aan te vallen op de slotklim van een bergrit met drie Pyreneeëncols. Braet toonde afgelopen voorjaar een flits in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Brabantse Pijl. Blouwe, het neefje van Johan Bruyneel, reed dan weer een hele dag voorop in de koninginnenrit van de Vierdaagse van Duinkerken en slaagde er finaal in om na 15 beklimmingen van de Casselberg als 23ste te finishen. Desal ten slotte werd tiende in de eindstand van de ZLM Toer.

Kortom, met ook nog talentvolle beloften als derdejaars Jelle Vermoote (20), tweedejaars Robin Orins (20) en eerstejaars Alec Segaert (19) en Jelle Harteel (18) lijkt de toekomst van het West-Vlaamse wielrennen alweer voor een tijdje verzekerd.