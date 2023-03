Dan toch geen debuut met eenmansploeg voor Debusschere na griep

Jens Debusschere (33) zal zondag dan toch niet aan de start staan van de Omloop van het Waasland van organisator Stekene Koerst. Normaliter zou de Waregemnaar in die wedstrijd voor het eerst in actie komen als eenmansploeg, maar griep gooit nu roet in het eten.

Daardoor zal het wegdebuut van Debusschere met zijn team Yaro-Belisol nog even op zich laten wachten. Normaal gezien vertrekt hij maandag immers op stage naar Spanje, waar hij vanaf dinsdag de training hoopt te kunnen hervatten. Nadien volgt dan tussen 18 en 22 april in principe de vierdaagse mountainbikewedstrijd 4Islands Duo in Kroatië, waar Debusschere samen met ex-prof Jürgen Roelandts aan zal deelnemen. Zoals het er nu uitziet, zal Debusschere zijn wegdebuut dan pas op 7 mei maken in de Trofee Maarten Wynants.