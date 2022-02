Damespeloton kleurt West-Vlaams

Met Shari Bossuyt, Valerie Demey en Lotte Kopecky telt de WorldTour voor dames dit jaar amper drie Belgische rensters, waarvan er twee uit onze provincie afkomstig zijn. Voorts is het uitkijken naar onder meer Julie Van De Velde. Een vooruitblik op het wielerseizoen 2022 van de West-Vlaamse dames.

Shari Bossuyt (21) komt tot eind 2023 uit voor het Britse Canyon SRAM Racing, terwijl Valerie Demey (28) aan haar derde campagne bij Liv Racing Xstra begint. Beiden beginnen hun seizoen in de Omloop. “Op mijn eerste ploegstage was het even aanpassen”, vertelt Bossuyt. “De manier van werken is anders dan wat ik tot nu toe gewoon was. Veel professioneler. Denk maar aan een core sensor die onze lichaamstemperatuur tijdens het fietsen meet. Dit is een stap hogerop.” Bossuyt zal vooral Belgische en Nederlandse wedstrijden afwerken. “In maart staan Le Samyn, een driedaagse in Nederland en de voorjaarsklassiekers op mijn programma. In april rijd ik de pistemeeting in Glasgow. Daarna volgt een gesprek om de pistedoelen op langere termijn vast te leggen. Ik wil in mijn vierde en laatste seizoen als belofte groeien en mooie resultaten behalen. Stap voor stap. De Giro of Tour komen voor mij nog te vroeg.”

Geen Kopecky meer

Demey wil een vervolg breien aan haar prima eerste helft van 2021. “Ik was heel tevreden met mijn prestaties en enorm blij dat ik voor de Spelen geselecteerd werd, maar ik had het gevoel dat ik vanaf dan opgebrand was. De ploeg had niet zo’n brede kern, waardoor ik naast het Vlaamse voorjaar ook de Waalse koersen moest rijden en daarnaast een druk programma met de nationale selectie afwerkte. Ik heb nooit een echte rust- en trainingsperiode gehad.”

Door het vertrek van Lotte Kopecky zal Demey geregeld voor eigen rekening kunnen rijden. “De ploeg bestaat nu vooral uit vrijbuiters en heeft veel vertrouwen in mij, dat heb ik vorig jaar gemerkt. Nu we een bredere kern hebben, zal ik me ook beter aan de voorziene planning kunnen houden. Resultaten plak ik er niet op. Ik wil het beste van mezelf geven. Sowieso staat het BK in het rood in mijn agenda aangestipt.”

Heel wat West-Vlaamse rensters komen dit jaar uit voor een UCI-team. Lotte Claes (28), Julie Hendrickx (18) en Lotte Popelier (20) maken deel uit van Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck. Alana Castrique (22) uit Ploegsteert maakte de overstap naar Cofidis Female Team. “Ik verwacht veel van 2022 en droom van deelname aan de Tour voor vrouwen. Dat is mijn grootste doel voor dit seizoen.”

Dromen van de Tour

Jesse Vandenbulcke (26) verliet Lotto-Soudal Ladies voor het Britse Le Col Wahoo, waar ze een profcontract tekende, en legt haar focus op het voorjaar. “Ik wil pieken naar Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. In die periode zijn er nog andere mooie wedstrijden, dus hopelijk kan ik dan mijn topvorm bereiken.” Ook Vandenbulcke droomt van de Tour. “Maar eerst de klassiekers, waarin ik zelf wil presteren én de ploeg aan mooie resultaten wil helpen.” Mieke Dockx (25) komt dit jaar uit voor Lotto-Soudal Ladies, terwijl Multum Accountants Ladies CT Fien De Wispelaere (19), Lara Defour (24) en Julie Stockman (22) in de rangen heeft. Marith Vanhove (18) maakt haar profdebuut bij Parkhotel Valkenburg. “Mijn eerste jaar bij de elite dient vooral om ervaring op te doen. Het echte werk begint nu pas. Ik heb nog een lange weg te gaan.” Leuk weetje: Vanhoves ploeg start in de Tour. “Daarnaast probeer ik weg en piste gelijkwaardig te combineren. Stiekem hoop ik op het vlakke BK in Middelkerke een mooi resultaat te behalen.”

Bij Plantur-Pura, de damesploeg van de broers Roodhooft, zijn Justine Ghekière (25) en Julie Van De Velde (28) twee nieuwe namen. “Mijn doel is te blijven groeien als renster”, aldus Ghekière, die een profstatuut heeft. “De lijn van eind vorig jaar wil ik doortrekken. Ik zie me vooral presteren in klimkoersen, maar het Vlaamse werk is de ideale leerschool voor positionering.”

Ook Van De Velde blijft prof, deels bij Plantur-Pura en deels bij Sport Vlaanderen. “Ik ben heel blij dat men in mij blijft geloven, zodat ik nog meer in mijn carrière kan investeren.” In 2019 eindigde de Aartrijkse nog in de top 20 in Luik-Bastenaken-Luik, Waalse Pijl en Giro Rosa. “Die Waalse klassiekers, het BK tijdrijden en eventueel een grote ronde als de Giro of Tour, afhankelijk van waar onze ploeg zal starten, zijn mijn doelen. Ik hoop ook op een selectie voor het WK, in dienst van Lotte Kopecky.”

Tot slot nog een speciaal geval: triatlete Julie Sap (29) zal in 2022 vaker in het peloton te bewonderen zijn, als renster bij Keukens Redant Cycling Team. De Beernemse focust in eerste instantie op het PK tijdrijden.