Daar zijn ze! (maar West-Vlaamse ziekenboeg ligt vol)

Woensdag was er al Brugge-De Panne voor de sprinters en vanaf vandaag komen de voorjaarsspecialisten in de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke aan hun trekken. Met onder meer ook Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix volgen de topklassiekers de komende maand elkaar in sneltempo op. Wat mogen we van onze West-Vlaamse profs verwachten? Een analyse.

Yves Lampaert moest door griep en koorts Parijs-Nice vroegtijdig verlaten.

Gianni Vermeersch kwam zwaar ten val in de Strade Bianche en moest ziek afzeggen voor Milaan-Sanremo.

Sep Vanmarcke sukkelde deze winter met zijn knie en werd nu geveld door bronchitis, koorts en buikgriep.

Stan Dewulf moest door griepverschijnselen opgeven in Parijs-Nice.

Jonas Rickaert verliet Parijs-Nice door fysieke perikelen en moest ziek afzeggen voor de Bredene-Koksijde Classic.

Piet Allegaert liep bij een val in de Omloop een hersenschudding op.

Jens Keukeleire moest door ziekte opgeven in Parijs-Nice en gaf verstek voor Milaan-Sanremo, Brugge-De Panne en de E3 Harelbeke.

Jelle Wallays is na een coronabesmetting op zoek naar zijn goeie benen.

Tim Declercq staat aan de kant door pericarditis, een ontsteking van het hartzakje die door een virus kan worden veroorzaakt.

Christophe Noppe kampte na een coronabesmetting eveneens met een ontsteking van het hartzakje.

Baptiste Planckaert stapte ziek uit Parijs-Nice en startte niet in Nokere.

Jens Debusschere en Jordi Warlop, ploegmaats bij B&B Hotels, werden door corona geveld. Warlop moest in Parijs-Nice ziek opgeven.

Harm Vanhoucke miste in februari de UAE Tour door corona.

U vraagt zich af of er de voorbije weken ook West-Vlaamse renners niet in de ziekenboeg zaten? We vragen het ons ook af. Het mag duidelijk zijn dat de West-Vlaamse verwachtingen voor de komende voorjaarsklassiekers in Vlaanderen niet al te hoog liggen, maar ondanks alles ondernemen we toch een verdienstelijke poging.

Yves Lampaert werd al derde, vijfde en zevende in Parijs-Roubaix. (foto Belga) © PRESSE SPORTS

*****

Yves Lampaert (30) is en blijft onze belangrijkste voorjaarsman, onze enige vijfsterrenpion. Alleen zit het hem niet mee. Lampaert kwam scherp uit de wintermaanden en maakte in februari, in dienst van Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel, indruk tijdens de Rondes van Valencia en Algarve. Maar sinds eind februari is Lampaert op de sukkel en door griep – drie dagen 38,5 graden koorts – moest hij ook vroegtijdig Parijs-Nice verlaten. Pas halfweg vorige week kon hij de trainingen hervatten. Lampaert trainde vrijdag en zaterdag telkens vijf uur, maar zonder intensiteit. De vermoeidheid bleef lang in zijn lichaam hangen. Milaan-Sanremo werd van zijn programma geschrapt en ook de E3 Saxo Bank Classic van vandaag komt te vroeg. Logisch. Bij Quick-Step-Alpha Vinyl willen ze na het geval-Tim Declercq geen risico’s nemen. Pas zondag in Gent-Wevelgem komt Lampaert weer in actie, meer dan waarschijnlijk in een dienende rol.

Het gevolg is dat er maar weinig kansen overblijven. Dwars door Vlaanderen komt ook nog te vroeg, vrezen we. In de Ronde van Vlaanderen moet Lampaert opboksen tegen fenomenen als Van Aert, Van der Poel en Pogacar. Blijft over: Parijs-Roubaix. Door de Franse gemeenteraadsverkiezingen werd die koers een weekje doorgeschoven naar zondag 17 april. Een meevaller voor Lampaert, die daardoor een extra rittenkoers zou kunnen betwisten: het Circuit de la Sarthe, een vierdaagse die twee dagen na de Ronde start en waar Tim Declercq (33) zijn rentree zou maken. Lampaert, einde contract bij de ploeg van Patrick Lef-evere, werd al eens derde, vijfde en zevende in Roubaix. Het is ontegensprekelijk de enige koers waarin hij van niemand bang hoeft te zijn, als hij tenminste zijn beste niveau haalt. Er is niemand in het peloton die hem een zege in Roubaix niet zou gunnen.

Stan Dewulf rijdt vanaf vandaag alle grote Vlaamse klassiekers. (foto Belga) © BELGA

****

Stan Dewulf (24) is voorlopig de enige West-Vlaming die dit jaar in een klassieker een resultaat kan voorleggen: vierde in Le Samyn. In Parijs-Nice droeg hij twee dagen de witte jongerentrui, maar ook hij moest ziek opgeven. Gelukkig had Dewulf geen koorts en kon hij afgelopen zondag, na enkele dagen van preventieve rust, weer een eerste stevige training afwerken. Dewulf rijdt vanaf vandaag alle grote Vlaamse klassiekers. We mogen aannemen dat hij bij AG2R-Citroën nu op dezelfde hoogte als Oliver Naesen en Greg Van Avermaet staat.

***

Gianni Vermeersch (29) eindigde vorig jaar in de top tien van de E3, Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen, maar ook hij is wat op de sukkel. In de Strade Bianche was Vermeersch een van de slachtoffers van de massale valpartij, waarna hij toch Tirreno-Adriatico reed maar wel ziek moest afzeggen voor Milaan-Sanremo. Het is onmogelijk te voorspellen wat we van hem mogen verwachten. Zondagavond weten we meer.

Tim Declercq (links) zou zijn rentree twee dagen na de Ronde maken. (foto Belga) © FILIPE FARINHA BELGA

Sep Vanmarcke (33) blijft door zijn erelijst – 23 topvijfplaatsen in een voorjaarsklassieker – een naam om altijd rekening mee te houden, maar sinds zijn vier (!) valpartijen in de Vuelta is Vanmarcke op de sukkel. Door knieproblemen miste hij deze winter 50 trainingsdagen en na een snelle heropbouw liep hij tegen zijn eigen fysieke grenzen aan. Eerst kampte hij eind februari met bronchitis, vervolgens kreeg hij tijdens een hoogtestage op de Teide koorts en bij thuiskomst werd hij geveld door buikgriep. Vanmarcke zat in acht dagen tijd amper vijf uur op de fiets. Pas maandag kon hij een training van vier uur afwerken. De hoofdcoach van Israel Start-Up Nation wilde hem uit competitie halen tot Parijs-Roubaix, maar dat wilde Vanmarcke niet. Hij rijdt de E3, Gent-Wevelgem en allicht ook Dwars door Vlaanderen en de Ronde, in de hoop er op 17 april te staan in zijn favoriete klassieker. Iedereen beseft dat het een moeilijke bevalling wordt.

Door knieproblemen miste Sep Vanmarcke (links) al 50 trainingsdagen. (foto Belga) © BELGA

**

Jonas Rickaert (28) maakte vorig jaar indruk als leadout voor kopmannen Merlier, Philipsen en Van der Poel, maar moest in Parijs-Nice opgeven door krachtverlies in het linkerbeen. Medische onderzoeken brachten niets aan het licht. Al werd hij ook ziek en gaf hij verstek voor Bredene-Koksijde, maar de komende weken zal Rickaert een grote rol bij Alpecin-Fenix spelen.

Dat geldt ook voor Edward Planckaert (27), die in Tirreno-Adriatico en Nokere Koerse Tim Merlier naar winst loodste. Piet Allegaert (27) behaalde in de Franse GP Chôlet zijn eerste podiumplek van 2022 en wil in Vlaanderen bevestigen. Een toptienplaats in een semiklassieker moet het doel zijn.

*

Resten ons nog enkele vragen: zet Shari Bossuyt (21) haar progressie bij de dames voort? Kan Arjen Livyns (27) na een hoogtestage op de Etna zijn uitstekend vormpeil van februari 2021 ditmaal etaleren in april? Bevestigt neoprof Vito Braet (21) zijn hoopgevend debuut? Krijgen de positieve signalen over verloren zonen Guillaume Van Keirsbulck (31) en Julien Vermote (32) een vervolg? En wat met oudgedienden Jens Debusschere (32), Jens Keukeleire (33) en Jelle Wallays (32)? Debusschere won in 2016 in Waregem, Wallays deed dat in 2015 en Keukeleire werd in 2017 tweede in Gent-Wevelgem. Vervlogen tijden of krijgen we toch nog een uitschieter te zien? We kunnen alleen hopen. Hopen op een uitschieter en hopen dat corona niet nog meer slachtoffers maakt of heeft gemaakt.