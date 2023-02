Eindelijk! Het aftellen zit er bijna op. Dit weekend is het eindelijk zover: de koers is weer in het land! Met de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne begint het wielerseizoen dit weekend écht. En ik voel het aan mijn theewater, het wordt een voorjaar om duimen en vingers bij af te likken. Hoe kan het ook anders met al het verzamelde talent dat de komende weken over onze Vlaamse wegen zal dokkeren? Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Tom Pidcock en – volgens bondscoach Sven Vanthourenhout mag ook hij niet ontbreken – Arnaud De Lie. Heerlijke duels worden dat. Bij afwezigheid van dat eerste drietal, wordt het in de Omloop evenwel vooral uitkijken naar die laatste twee.

Wij zijn dan ook vooral heel curieus. Curieus naar hoe Soudal Quick-Step – voor het eerst sinds lang op papier niet meer de sterkste ploeg – zich zal presenteren, naar hoe Jumbo-Visma – het nieuwe sterke blok – de dingen zal aanpakken, en hoe de andere teams daar een antwoord op zullen proberen vinden. Maar ook curieus naar hoe onze West-Vlaamse helden dat zullen doen. Zoals u verder in deze krant zal kunnen lezen, is Yves Lampaert aan zijn tiende profseizoen bezig. Dwars door Vlaanderen schreef hij al twee keer op zijn palmares. Voegt hij daar dit jaar nog een grote vis aan toe? Volgens zijn goede vriend Wouter Deboot is hij alvast in goede doen.

En wat met Sep Vanmarcke? 34 is hij ondertussen al, jaar na jaar geteisterd door pech. Wat kan hij nog tussen al het jonge geweld dat de afgelopen jaren steeds sneller op de voorgrond trad? Of Jens Keukeleire? In 2017 nog tweede in Gent-Wevelgem, maar sindsdien is het wachten op een nieuwe uitschieter in het Vlaamse werk. Om ook Guillaume Van Keirsbulck niet te vergeten. Vertrokken naar Bingoal WB om daar opnieuw kopman te kunnen zijn. Bewijs het nu maar! En kan Stan Dewulf dit seizoen de stap vooruit zetten? In Oman liet hij alvast mooie dingen zien.

Met verder ook nog Tim Declercq, Gianni Vermeersch, Baptiste Planckaert, Piet Allegaert, Christophe Noppe, Jelle Wallays, Vito Braet, Aaron Van Poucke, Louis Blouwe staan er morgen in Gent alvast genoeg West-Vlamingen aan de start om naar uit te kijken. Heeren, vertrekt!