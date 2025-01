Crosser Gerben Kuypers wordt meer wegrenner: “Baskenland, Ardennenklassiekers en Romandië”

Nadat een sleutelbeenbreuk hem vorige maand uit het veldritseizoen sloeg, zit Gerben Kuypers al terug op de fiets, in de voorbereiding op het wegseizoen. De 24-jarige West-Vlaming van Intermarché-Wanty wordt meer en meer wegrenner. “Ik hoop op deelname aan een grote ronde”, zegt hij.

Kuypers liep half december een sleutelbeenbreuk op tijdens de wereldbekermanche in Namen. Dat betekende het einde van zijn veldritseizoen. “Mijn linkersleutelbeen was op drie, vier plaatsen gebroken. Een vrij complexe breuk. Het was een beetje puzzelen in het operatiekwartier”, vertelde hij vrijdag op de mediadag van zijn ploeg. .

Het herstel verloopt goed, en Kuypers traint in Spanje al mee met zijn ploegmaats uit de WorldTour, maar crossen doet hij dit seizoen niet meer. “Het was een beetje een dilemma, maar sowieso ging ik na het WK niet meer gecrosst hebben. Dus hebben we beslist om ermee te stoppen, en volgende maand al mijn wegseizoen te beginnen.” Starten doet Kuypers wellicht half februari met de UAE Tour.

Het wegprogramma van Kuypers zou ook zonder de sleutelbeenbreuk uitgebreider geworden zijn. “Het is meer gevuld dan de vorige jaren. Het is geen voorbereiding meer, niet meer uitgewerkt in functie van de cross, maar meer en meer gewoon het programma van een wegrenner. Ik haal steeds meer plezier uit het wegwielrennen. Dus vind ik dat ik de kans niet mag laten liggen die ik krijg van de ploeg.”

Kuypers, vorig jaar een dag bergtruidrager in de Ronde van Zwitserland, wordt vooral ingezet in het klimprogramma. “Een klassiek renner ben ik alleszins niet. (Lacht) Ik haat kasseien. Bergop rijden vind ik veel leuker. In april rijd ik de Ronde van het Baskenland, in de voorbereiding op het Waalse programma, met de Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. En daarna ga ik naar de Ronde van Romandië.”