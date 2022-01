Cériel Desal debuteert zondag als profwielrenner: “Met tien koersdagen in de benen richting de Omloop”

Ook al proefde hij vorig seizoen van heel wat profkoersen, zondag beleeft Cériel Desal (22) echt zijn profdebuut. Met Bingoal-Pauwels Sauces WB komt hij aan de start van La Marseillaise, traditioneel de Franse seizoensopener.

Met ploegmaat Arjen Livyns bleef Desal, na de ploegstage, een week langer in het Spaanse Altea. “Hier moet je enkel trainen, eten en slapen”, benadrukt de Roeselaarse neoprof. “Je kan hier honderd procent met je vak bezig zijn. Als je thuis bent, doe je ook wel eens andere dingen. Gezien het weer in eigen land was het beter om een week langer in Spanje te trainen.”

Mooi programma

Deze week zal Desal twee dagen in eigen bed slapen. Daarna is hij weer een hele tijd in het buitenland. “Zondag rijd ik La Marseillaise, vanaf volgende week woensdag de vijfdaagse Ster van Bessèges en van 10 tot 13 februari de Turkse Ronde van Antalya”, somt Desal zijn koersafspraken op. “Mooi dat ik zo aan het seizoen kan beginnen. Na Antalya heb ik twee weken geen competitie. Zaterdag 26 februari sta ik aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad, dinsdag 1 maart rijd ik Le Samyn en zondag 6 maart doe ik de Grote Prijs Jempi Monseré, mijn thuiskoers.”

Mooi programma voor een neoprof bij de Waalse procontinentale ploeg. Voor La Marseillaise en de Ster van Bessèges deed hij al wat huiswerk. “Ik heb de finale van La Marseillaise van vorig seizoen al eens bekeken”, vertelt Desal. “Het zag er toen al heel pittig uit. Naar verluidt is de finale hertekend en nog lastiger dan vorig jaar. Die Franse opener zal iets voor echte klimmers zijn. Ook de profielen van de etappes in Bessèges nam ik al even door. Ook daar veel hoogtemeters en een sterk deelnemersveld, want met Ineos Grenadiers. In één van de ritten probeer ik eens mee te glippen in een vroege vlucht. In La Marseillaise wordt dat wellicht moeilijk, want kort na de start moet al worden geklommen.” (HF)