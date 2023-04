Brugge blikt tevreden terug op de Ronde: 30.000 wielerfans in de historische binnenstad

De Stad Brugge blikt tevreden terug op de Ronde van Vlaanderen. Voor de start van deze wielerwedstrijd op zondag 2 april zakten 30.000 koersliefhebbers af naar de historische binnenstad.

Volgens burgemeester Dirk De fauw zette de terugkeer van de start van de Ronde van Vlaanderen naar Brugge de ambities van de West-Vlaamse provinciehoofdstad als fiets- en wielersportstad scherp: “Brugge werd opnieuw even het centrum van de (wieler)wereld en stond via unieke tv-beelden en een positieve sfeer nationaal en internationaal in de kijker.”

Trots

“Heel wat bezoekers zijn die dag of dat weekend ook in onze stad gebleven, wat van de start van de Ronde uiteraard ontegensprekelijk een toeristische en economische win maakt. Het evenement toonde bovendien nog maar eens aan hoe trots Bruggelingen op hun stad zijn.”

“Meer dan vijftig handelaars in de binnenstad kleedden hun etalage aan in wielerthema en Brugge werd versierd met kleurrijke vlaggen. Wie nog eens wil nagenieten van de start van de Ronde van Vlaanderen, kan de aftermovie bekijken op www.brugge.be/deronde. Het filmpje geeft perfect de fijne sfeer weer die op zondag 2 april in onze stad heerste.”

Grootste evenement

Ongeveer 1 miljoen mensen stonden langs het parcours, waarvan dus duizenden in de Brugse binnenstad. Hiermee zal de Ronde in Vlaanderen het evenement met de grootste publieke opkomst zijn in 2023. “Naast de Ronde zelf, kwamen op zaterdag 1 april ook 15.000 wielerliefhebbers naar onze stad voor de Vlaanderen Cyclo voor wielertoeristen”, merkt Dirk De fauw op.

Voor het derde opeenvolgende jaar keken in 2022 gemiddeld meer dan 1 miljoen Vlamingen naar de ruim vier uur durende tv-uitzending, met een piek tot 1,5 miljoen. In het buitenland zijn er de honderdduizenden kijkers via Eurosport en de nationale zenders. Ook ‘nieuwe wielerlanden’ kijken tegenwoordig mee.

De Amerikaanse wielerfans bijvoorbeeld kennen en koesteren – zoals veel buitenlandse wielerfans – de Tour de France, maar daarnaast staan twee eendagsmonumenten met stip in hun agenda: de kasseistroken van Parijs-Roubaix en de hellingen van de Ronde van Vlaanderen, met een monumentale start in Brugge.

Promotie

Volgens sportsschepen Franky Demon laat de tweejaarlijkse terugkeer van de Ronde van Vlaanderen Brugge toe om structureel verder te bouwen op het nalatenschap van het WK Wielrennen in 2021: “De Ronde is een tosportevenement dat ook als katalysator kan dienen voor de promotie van ons lokale fiets- en wielersportbeleid.”

“Zo omkaderen we het evenement de maanden voor en na de Ronde met heel wat mooie fietsinitiatieven. Er kwamen zo’n 1.000 Bruggelingen naar de Brugse Wieleravond in het Concertgebouw en er was ook de Ronde van Vlaanderen voor kinderen met ongeveer 300 deelnemers.”

“In de nabije toekomst volgt nog een reeks activiteiten van de Brugse fietsschool. Bovendien zijn er zaken die niet meteen in cijfers te vatten zijn zoals de street-art van Wietse in de Astridlaan. De muurschildering werd vele keren gedeeld en getagd in berichten op social media. Het bereik van Brugge, de Ronde en sport was die dag enorm. We zetten dus in op meer dan koers alleen en hebben alle Bruggelingen bij dit wielerfeest betrokken.”

Bomvolle Markt

“We kijken met een grote glimlach terug op de warme ontvangst die de Ronde van Vlaanderen en de renners in Brugge kregen”, zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel. “Dat Brugge enthousiast was over de terugkeer van Vlaanderens Mooiste voelden we al in de weken in aanloop naar de Vlaamse wielerhoogdag. De bomvolle Markt en de erehaag in de Steenstraat bevestigden hoeveel liefde de Bruggelingen voor de Ronde en de koers hebben. Ook wij van Flanders Classics genoten met volle teugen van de fantastische ontvangst in Brugge en kijken er naar uit om in 2025 terug te keren.”